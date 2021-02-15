Yürüyemiyorum diyerek Sağlık Bakanlığı'nı dolandıran kadını, tatil fotoğrafları ele verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yürüyemiyorum diyerek Sağlık Bakanlığı'nı dolandıran kadını, tatil fotoğrafları ele verdi

15.02.2021 11:59 | Son Güncelleme: 15.02.2021 12:03
Yürüyemiyorum diyerek Sağlık Bakanlığı'nı dolandıran kadını, tatil fotoğrafları ele verdi

İngiltere'de doktor ihmali nedeniyle yürüyemediğini iddia ederek Sağlık Bakanlığı'nı yaklaşık altı milyon sterlin dolandırmaya çalışan kadını, yurt dışı seyahatlerinde paylaştığı fotoğraflar ele verdi. Dolandırıcı kadın yalan söylememiş olsaydı 350 bin sterlin kazanacaktı.

İngiltere'de yaşayan 37 yaşındaki bir çocuk annesi Linda Metcalf, 2017 yılında gittiği doktorun omurgasındaki rahatsızlığı teşhis etmede geç kalması sonucu yürüyemeyecek hale geldiğini söyledi. Elbiselerini bile giyemediğini belirten kadın, Sağlık Bakanlığı'na yaklaşık altı milyon sterlinlik tazminat davası açtı.

Yürüyemiyorum diyerek Sağlık Bakanlığı'nı dolandıran kadını, tatil fotoğrafları ele verdi

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI ELE VERDİ

Bakanlıktan başlangıç olarak 75 bin sterlin ödeme alan dolandırıcı kadın, bu para ile Yeni Zelanda, Fiji ve Hong Kong'a tatile gitti. Müfettişler, Linda'nın yurt dışı seyahatlerinde sosyal medyada paylaştığı fotoğrafları görünce kadının tazminat almak için yalan söylediğini ortaya çıkardı.

Yürüyemiyorum diyerek Sağlık Bakanlığı'nı dolandıran kadını, tatil fotoğrafları ele verdi

EVİNİ SATMAK ZORUNDA KALDI

Mahkemede yalan söylediğini kabul eden kadın, altı ay hapis cezası aldı. Ayrıca Linda, dolandırıcılıkla aldığı 75 bin sterlini evini satarak geri ödedi. Bir çocuk annesi kadın, yürüyemiyorum diye yalan söylememiş olsaydı doktorun sebep olduğu ihmal sonucu 350 bin sterlin tazminat alacaktı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Buse Varol Oğuzhan Koç Demet Şener Demet Akalın
Spor Ömer Ali Halis Özkahya Ahmet Nur Çebi Kerem Aktürkoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yürüyemiyorum diyerek Sağlık Bakanlığı'nı dolandıran kadını, tatil fotoğrafları ele verdi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.2.2021 12:28:13. #1.14#
title