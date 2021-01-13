Yürürken kalp krizi geçiren profesör yaşamını yitirdi
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Yürürken kalp krizi geçiren profesör yaşamını yitirdi

13.01.2021 10:17 | Son Güncelleme: 13.01.2021 10:21
Yürürken kalp krizi geçiren profesör yaşamını yitirdi

ORDU Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cemil Yapar (68), yürürken kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi.

ORDU Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cemil Yapar (68), yürürken kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi. Prof. Dr. Yapar, görev yaptığı üniversitedeki törenin ardından toprağa verildi.

Olay, önceki gün Sosyal Bilimler Fakültesi'nde meydana geldi. Ordu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cemil Yapar, aracını park edip, fakülteye yürürken aniden fenalaşıp yere yığıldı. Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık görevlileri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Prof. Dr. Cemil Yapar, ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Prof. Dr. Cemil Yapar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

TÖRENLE UĞURLANDI

Prof. Dr. Cemil Yapar için dün Cumhuriyet Yerleşkesi'ndeki fakülte önünde tören düzenlendi. Törende konuşan Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Prof. Dr. Cemil Yapar'ın, Ordu'nun yetiştirdiği değerli bilim insanlarından birisi olduğunu, vefatının kendilerini çok üzdüğünü ifade etti. Duaların okunduğu törende taziyeleri kabul eden acılı aile, son kez Prof. Dr. Cemil Yapar'ın çalışma odasını ziyaret etti. Prof. Dr. Cemil Yapar'ın cenazesi, daha sonra Altınordu ilçesindeki Ulu Camii avlusuna götürüldü. Yapar, cenaze namazının ardından Hatipli Mahallesi'nde bulunan aile kabristanlığında toprağa verildi.


Yürürken kalp krizi geçiren profesör yaşamını yitirdi
Yürürken kalp krizi geçiren profesör yaşamını yitirdi
Yürürken kalp krizi geçiren profesör yaşamını yitirdi
Yürürken kalp krizi geçiren profesör yaşamını yitirdi
Yürürken kalp krizi geçiren profesör yaşamını yitirdi
Yürürken kalp krizi geçiren profesör yaşamını yitirdi
Yürürken kalp krizi geçiren profesör yaşamını yitirdi
Yürürken kalp krizi geçiren profesör yaşamını yitirdi
Yürürken kalp krizi geçiren profesör yaşamını yitirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet BAYRAK

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