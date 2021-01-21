Son Dakika | Yürüdüğü sırada sırtından vurulup, öldürüldü, şüpheli 13 yaşındaki üvey torun çıktı
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Son Dakika | Yürüdüğü sırada sırtından vurulup, öldürüldü, şüpheli 13 yaşındaki üvey torun çıktı

21.01.2021 12:42 | Son Güncelleme: 21.01.2021 12:46
Son Dakika | Yürüdüğü sırada sırtından vurulup, öldürüldü, şüpheli 13 yaşındaki üvey torun çıktı

Edinilen son dakika gelişmesine göre İZMİR'in Konak ilçesinde, eşiyle sokakta yürüdüğü sırada sırtından vurulan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Mustafa Kaya'nın (49) üvey torunu S.K. (13) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

İZMİR'in Konak ilçesinde, eşiyle sokakta yürüdüğü sırada sırtından vurulan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Mustafa Kaya'nın (49) üvey torunu S.K. (13) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Polis tarafından yakalanan S.K.'nin anne-babasının boşanma aşamasında olduğu, anneannesi ve öldürdüğü üvey dedesi ile problemler yaşadığı öne sürüldü.

Eşiyle, dün saat 21.00 sıralarında, Fatih Mahallesi 405 Sokak'ta yürüyen Mustafa Kaya, sırtına isabet eden bir mermi ile yaralanıp, yere yığıldı. Eşinin durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, Kaya'yı ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Sırtındaki mermi çıkarılan Kaya, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaya'nın ölümü üzerine, polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kaya'nın bulunduğu sokaktaki vatandaşların ifadesine başvurdu. Soruşturmada, Kaya'yı sırtından vuranın üvey damadı 13 yaşındaki S.K., olduğu belirlendi. S.K., yakalanıp Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

S.K.'nin anne-babasının boşanma aşamasında olduğu, babasının yanında kaldığı, anneannesi ve üvey dedesi ile bir süredir sorunlar yaşadığı öne sürüldü. S.K.'nin boşanma aşamasındaki annesinin de ailesiyle yaşadığı öğrenildi. S.K.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.Mustafa Kaya'nın cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Son Dakika | Yürüdüğü sırada sırtından vurulup, öldürüldü, şüpheli 13 yaşındaki üvey torun çıktı
Son Dakika | Yürüdüğü sırada sırtından vurulup, öldürüldü, şüpheli 13 yaşındaki üvey torun çıktı
Son Dakika | Yürüdüğü sırada sırtından vurulup, öldürüldü, şüpheli 13 yaşındaki üvey torun çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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