Meteoroloji'den İstanbul'un da dahil olduğu 9 il için kuvvetli yağış uyarısı
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Meteoroloji'den İstanbul'un da dahil olduğu 9 il için kuvvetli yağış uyarısı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye, son birkaç gündür yağışlara teslim oldu. Taşan dereler nedeniyle Düzce, Sakarya ve Zonguldak'ta hayat felç oldu, 1 kişi yaşamını yitirdi. Meteoroloji'den yapılan son bilgilendirmeye göre, yağışlar Türkiye'yi etkisi altına almaya devam edecek. Kuvvetli yağışların İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Antalya, Samsun, Trabzon, Erzurum ve Diyarbakır'da etkili olması bekleniyor.

Türkiye son birkaç gündür yağmura teslim oldu. Aşırı yağışlar nedeniyle Düzce, Sakarya ve Zonguldak'ta sel ve baskınlar yaşandı. Toplamda 103 vatandaş kurtarılırken, Sakarya'da 78 yaşındaki bir vatandaşımız yaşamını yitirdi. Ülkeyi felç eden sağanak yağışlar ülkeyi terk etmiyor.

YURT GENELİ YAĞIŞA TESLİM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Kütahya, Afyonkarahisar, Konya, Samsun, Artvin, Ardahan ve Kars çevreleri ile Isparta'nın doğu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bilecik, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve Çankırı'nın batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeybatı, zamanla Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esecek.

İşte kuvvetli yağışların etkili olacağı 9 il:

  • Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı28
  • İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 26
  • İzmir: Az bulutlu ve açık 36
  • Adana: Az bulutlu ve açık 34
  • Antalya: Az bulutlu ve açık 37
  • Samsun: Parçalı bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
  • Trabzon: Parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
  • Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 30
  • Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Meteoroloji'den İstanbul'un da dahil olduğu 9 il için kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji'den İstanbul'un da dahil olduğu 9 il için kuvvetli yağış uyarısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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