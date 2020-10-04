Pazar keyfiniz yarım kalmasın! Meteoroloji'den 12 kente sağanak uyarısı
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Pazar keyfiniz yarım kalmasın! Meteoroloji'den 12 kente sağanak uyarısı

04.10.2020 09:14 | Son Güncelleme: 04.10.2020 09:41
Pazar keyfiniz yarım kalmasın! Meteoroloji'den 12 kente sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; 12 kent için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. Diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, kuzeydoğu bölgelerinin parçalı ve çok bulutlu, Giresun, Rize, Trabzon, Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı çevreleri ile Van, Hakkari, Erzurum ve Ordu'nun doğu kesimlerinin yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 26

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 27

İzmir: Az bulutlu 31

Adana: Az bulutlu ve açık 33

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 30

Antalya: Az bulutlu ve açık 34

Samsun: Parçalı bulutlu 25

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Diyarbakır: Az bulutlu 31

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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