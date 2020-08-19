Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor
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Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor
19.08.2020 09:25 | Son Güncelleme: 19.08.2020 09:42

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzeydoğu kesimleri ile zamanla kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu; Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Erzurum'un kuzeydoğu kesimleri ile gece saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ KESİMLERDE SICAKLIK ARTACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile zamanla Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 32

İstanbul: Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu 31

Bursa: Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu 32

Adana: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu 35

Antalya: Az bulutlu ve açık 35

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 29

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Erzurum: Parçalı bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38 -

Kaynak: İHA

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