Yurtta başı satırla kesilerek öldürülen Mehmet toprağa verildi

KAHRAMANMARAŞ (DHA) - ANTALYA'da özel öğrenci yurdunda aşçı olarak çalışan İhsan Güney (38) tarafından satırla başı kesilerek öldürülen üniversite öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul (18), memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.

Olay, salı günü Kepez ilçesindeki Antalya İlim ve Kültür Derneği Öğrenci Yurdu'nun yemekhanesinde meydana geldi. Yurdun aşçısı İhsan Güney, duvara dayadığı Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'un başını satırla kesti. Şizofreni ve duygu durum bozukluğu tanısı olan ve 4 aydır, aylık olması gereken kontrollerini yaptırmadığı belirlenen Güney tutuklanırken, Tuğrul'un cenazesi otopsinin ardından babası Halil Tuğrul tarafından alınarak Kahramanmaraş'a getirildi.

Mehmet Sami Tuğrul'un cenazesi helallik alınmasının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.