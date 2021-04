YURTTA 23 NİSAN KUTLAMALARI (1)

YURTTA 23 NİSAN KUTLAMALARI (1)İZMİRİZMİR'DE ÇİZGİ FİLM KARAKTERLİ 23 NİSAN KUTLAMASIKORONAVİRÜSLE mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması gölgesinde kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda İzmir'de, kısıtlamaya rağmen renkli görüntüler oluştu.

KORONAVİRÜSLE mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması gölgesinde kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda İzmir 'de, kısıtlamaya rağmen renkli görüntüler oluştu. Kentin farklı noktalarında sembolik kortej yürüyüşleri düzenlenirken, çizgi film kahramanı kostümü giyen animatör ve palyaçolar çocuklara hediyeler dağıttı.Koronavirüsle mücadele kapsamında yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusuna engel olamadı. Pandemi dolayısıyla gerçekleştirilemeyen törenler, yerini maske ve mesafe önlemleri kapsamında düzenlenen kutlamalara bıraktı. İzmir'in Balçova ve Buca ilçelerinde sembolik kortej yürüyüşleri düzenlendi. Rengarenk balonlar ve Türk bayraklarıyla süslenmiş otomobiller korteje katıldı. Çizgi film kahramanı giyen animatör ve palyaçolar çocuklara hediyeler dağıttı. Kutlamalar sırasında ev adreslerinin bulunduğu bölgede sokakta olan çocuklar ise dağıtılan hediyeleri alarak, animasyon ekipleriyle fotoğraf çektirdi. Öte yandan 23 Nisan coşkusuna pek çok vatandaş evlerinin balkonlarından ortak oldu, alkış ve ritimlerle kutlamalara eşlik etti.HEDİYELERİNİ ALAN ÇOCUKLARIN MUTLULUĞU GÖRÜLMEYE DEĞERDİBuca Belediyesi tarafından yapılan kutlamalara tesadüfen katılan 9 yaşındaki Irmak Belis'in annesi Ebru Ada Özdemir, ""Çocuklarımız uzun süredir evdeler. Bugün düzenlenen bu etkinlik onlar için çok iyi oldu. Hediyelerini aldılar ve mutlu oldular. Umarım bu günler geride kalır ve alışık olduğumuz törenlerimizi tekrar yaşarız" dedi.Irmak Belis Özdemir ise, "Hediyelerimi aldığım için çok mutluyum. Çizgi film karakteri olan bir prensesle fotoğraf çektirdim. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" diye konuştu.İzmir'in Buca ilçesinde yaşayan Kuzey'in annesi (2,5) Esin Yolcu, "Ne yazık ki çocuklarımız bizler kadar şanslı değiller. Bizim dönemlerimizde 23 Nisan büyük bir coşkuyla kutlanırdı ancak şimdi pandeminin gölgesinde kutlanıyor. Yine de önlemlerle gerçekleştirilen bu etkinliklerle bu coşkuyu yaşıyoruz" dedi.Yankı Irmak (8)'ın babası Ahmet Irmak ise,"Kızım bugün hediyesini aldığı için çok sevindi. Buca Belediyesi'ne bu etkinliğinden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.BALÇOVA'DA MASKOTLAR İLGİ ODAĞI OLDUBalçova Belediyesi'nin çocuklar için düzenlediği etkinlikte, çizgi film karakterlerinin kostümlerini giyen ekip, orkestra eşliğinde yürüyüş yaptı. Çizgi film ve masal karakterlerinin kostümlerini giymiş maskotların yer aldığı ekip ilgi odağı oldu. Çocuklar etkinliği evlerinin balkonlarından ve pencerelerinden büyük bir mutlulukla izledi. Ekiptekiler, müzik eşliğinde dans ederek cam ve balkonlardaki vatandaşlara el salladı. Evlerinin balkonlarından ve camlarından orkestraya eşlik eden vatandaşlar ise fotoğraf ve video çekti. Korteje balonlarla süslenen araçlarla birlikte Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya da eşlik etti. Kortej sırasında sık sık "Bayramınız kutlu olsun" anonsu yapıldı.

VANVAN'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir günlüğüne Edremit Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan ortaokul 1'inci sınıf öğrencisi Bejan Gül (11), NASA'nın düzenlediği yarışmada uzaydan çekilen fotoğraftan biri olan Van Gölü'ne, herkesin sahip çıkması gerektiğini söyledi.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklar yurt genelinde birer gün boyunca yöneticilerinin koltuklarına oturuyor. Van'ın Edremit Belediye Başkanlığı koltuğuna bu yıl Ertuğrul Gazi Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Bejan Gül, oturdu. Belediyeye gelen Gül, Başkan İsmail Say ve yardımcıları tarafında karşılandı. Bir günlüğüne Edremit Belediye Başkanlığı yapan Gül, yardımcılarından, devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Pandemi sürecinde belediye olarak çok başarılı çalışmalara imza attıklarını vurgulayan Bejan Gül, aynı kararlılıkla maske, mesafe ve temizlik çalışmalarının aralıksız sürdürülmesi uyarısında bulundu. Sokak hayvanlarının beslenmesi, ilçedeki tüm oyun parklarının onarılarak, yeni oyun gruplarının kurulumunun yapılmasını isteyen Bejan Gül, Edremit'te yeşilin korunması ve hayata geçirilen ormanların sayısının arttırılması talimatını verdi. VAN GÖLÜ'NE TOPYEKUN SAHİP ÇIKMALIYIZUzaydan çekilen ve yarımada birinci olan fotoğrafının Van Gölü'nün tanıtılmasına büyük bir katkı sağladığını dile getiren Bejan Gül, "Van Gölü'ne topyekun ayrı bir özenin gösterilmesi, yüzen otel projesinin yıl sonuna kadar bitirilerek yetiştirilmesi gerekir. Ramazan ayı ile birlikte sosyal yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşımı konusunda ise hassasiyetle çalışmaların yürütülmesini için çalışmalar devam devam ediyor" dedi. Gül, koltuğu kendisine devreden Belediye Başkanı Say'a teşekkür etti.

VANVAN'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla valilik binası önünde çelenk sunma töreni düzenlendi. Törene temsili olarak katılan öğrenciler, pandemi nedeniyle 2 yıldır kutlayamadıkları bayramlarını çok özlediklerini söyledi.Van'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle valilik önünde çelenk sunma töreni düzenlendi. Törene, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, kurum amirleri ve çok az sayıda öğrenci katıldı. Atatürk anıtına Milli Eğitim Müdürlüğü'nün çelenginin sunulmasının ardından, 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Törenin ardından, Vali Bilmez ve protokol üyeleri, öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirip, bayramlarını kutladı.Törene katılan öğrencilerden biri, pandemi nedeniyle 2 yıldır kutlayamadıkları 23 Nisan Ulusal Egemenlikve Çocuk Bayramını çok özlediklerini belirterek, "Pandemi öncesi 23 Nisan bayramı çok coşkulu kutlanıyordu. İki yıldır pandemi nedeniyle bayramımızı kutlayamıyoruz. Çok üzgünüz. İnşllah bir an önce bu hastalık biter de çok özlediğimiz bayramımızı kutlamayı umut ediyoruz. Evde olan bütün arkadaşlarımızın 23 Nisan bayramlarını kutluyoruz" diye konuştu.

KOCAELİİZMİT Belediyesi, bando takımını TIR üzerinde gezdirerek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde kalan çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Kentin cadde ve sokaklarında gezen TIR'a, balkon ve pencerelere çıkan kişiler alkışlarla eşlik etti. İzmit Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında bando takımını TIR üzerinde gezdirerek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamayan çocukların bayramını kutladı. Süper kahramanlar ve çizgi film karakterlerinin de bulunduğu TIR, beraberinde bulunan konvoy ile birlikte cadde ve sokaklarda gezerek, balkon ve pencerelerine çıkan kişilere gösteri sundu. Bando ekibinin bulunduğu TIR'da çalınan müziğe balkonlarına çıkan çocukların da eşlik etti.

KONYA KONYA Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle doğum günü 23 Nisan olan çocuklarla video konferans üzerinden bir araya geldi. Altay, hediyeleri buluşma öncesi gönderilen çocuklarla sohbet edip hem doğum günlerini hem de bayramlarını kutladı.Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, pandemi nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutlayan ve doğum günü 23 Nisan olan 138 çocukla dün akşam sürpriz yapıp, video konferansla bir araya geldi. Çocuklarla sohbet edip, onların istek ve taliplerini de dinleyen Başkan Altay, doğum günleri ve bayramlarını kutladı. Atlay, "Mustafa Kemal Atatürk bu anlamlı günü tüm dünya çocuklarıyla birlikte sizlere de armağan etti. Pandemiden dolayı sokaklarda coşkulu bir şekilde 23 Nisan'ı kutlayamıyoruz ama gönlümüz sizlerle birlikte" dedi. Pandeminin bir an önce sona ermesini dileyen Altay, şunları söyledi: "Artık özlemimizi kalbimize sığdıramıyoruz. Hepinizi çok özledik. Bir an önce sizlerle kucaklaşmak istiyor ve eski günlerde olduğu coşkulu programlarda buluşmayı diliyorum. Artık özlemimizi kalbimize sığdıramıyoruz. Hepinizi çok özledik. Bir an önce sizlerle kucaklaşmak istiyor ve eski günlerde olduğu coşkulu programlarda buluşmayı diliyorum. İnşallah Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Türkiye'yi ve Konya'yı çok daha iyi bir geleceğe hazırlıyoruz. Biz, sizin için çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah pandemi bir an önce biter ve Eylül ayı ile birlikte normal eğitime dönersiniz."

BURDURBURDUR'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çelenk sunma programı düzenlendi.Burdur'da 23 Nisan kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay tarafından çelenk sunuldu. Törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Çelenk sunma törenine Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ile Baro Başkanı Ramazan Gedik de katıldı.İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Covid-19 nedeniyle bu yıl da öğrencilerden ayrı kalmanın hüznünü yaşadıklarını söyledi. Çay, "Ama inşallah önümüzdeki yıl inanıyorum ki binlerce çocuğumuzla yine yan yana geleceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kuruluşunun 101'inci yıldönümü ve dünyada ilk ve tek olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklarımıza armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Bu bayramı çocuklarımıza armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve o dönemde silah arkadaşları olan tüm büyüklerimize şükranlarımı arz ediyorum" dedi.

DENİZLİDENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayamayan 5 yaşındaki Mehmet Fatih Öz, anne ve babasının balkonda hazırladığı mini törenle bayram sevinci yaşadı.Yenişehir Mahallesinde yaşayan 5 yaşındaki Mehmet Fatih Öz, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayamadı. Öğretmen olan anne Rabia Öz ile baba Erol Öz, çocuklarının bayram sevinci yaşaması için balkonu bayraklarla süsledi. Sabah uyanan 5 yaşındaki Mehmet Fatih Öz, balkonu görünce sevindi. Baba Erol Öz, mikrofondan okul bahçesinde bayram kutlaması gibi anonslar yaptıktan sonra Mehmet Fatih Öz de 23 Nisan şiiri okuması için balkona çağrıldı. Minik Öz, şiirini okuyup, balkonda bayram sevincini yaşadı.

MERSİNMERSİN Silifke ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler çeşitli hediyeler ile çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.İmamlı Mahallesi'nde yaşayan çocukları evlerinde ziyaret eden jandarma personeli Astsubay Üstçavuş Okşan Dal, çocuklara balon, not defteri, Türk bayrağı ve maket jandarma arabası hediye etti. Çocuklar verilen hediyeler için teşekkür ederek, mutluluk yaşadı. Üstçavuş Okşan Dal, çocuklarla birlikte maket jandarma arabası ile oynayıp, onlarla sohbet ederek, "Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklarımızı yalnız bırakmak istemedik. Onları çeşitli hediyelerle mutlu etmek istedik. Biz Silifke Jandarma Trafik ekipleri olarak İmamlı Mahallesi'ne çok teşekkür ediyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bütün çocuklara kutlu olsun" dedi.İmamlı Muhtarı Bayram Ali Oğuz ise jandarma ekiplerinin bu güzel günde çocukları yalnız bırakmadığı için teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

KAHRAMANMARAŞKAHRAMANMARAŞ'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı töreni, 1 çocuğun katılımıyla gerçekleşti. Özel izinle törene katılan Mehmet Salih Güven, törende Türk bayrağını göndere çekti.Atatürk Meydanı'nda düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı töreni, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirildi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle az sayıda katılımla yapılan törene İl Milli Eğitim Müdür Vekili Zekeriya Kahveci ile öğretmenler katıldı. Kahveci'nin Atatürk Anıtı'na çelenk koyduğu tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.Törene çocukları temsilen Gazi Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Salih Güven katıldı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle özel izinle törene katılan Güven, İstiklal Marşı okunurken Türk bayrağını göndere çekti.

OSMANİYEKADİRLİ Belediye Başkanı Ömer Tarhan, sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinde olan çocuklara çizgi film kahramanlarının kostümlerini taşıyan animatörlerle sürpriz yaptı. Çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan ve onlarla dans eden Başkan Tarhan, harçlık ve oyuncaklar dağıttı.Belediye Başkanı Ömer Tarhan sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinde olan çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için sürpriz bir etkinlik düzenledi. Çizgi film kahramanlarının kostümlerini taşıyan animatörlerle çocukların evlerini ziyaret eden Başkan Tarhan, müzik eşliğinde çocuklarla dans etti. Çocuklara oyuncaklar dağıtan Başkan Tarhan, bayram harçlığı da verdi.Başkan Tarhan, 23 Nisan'da insanların neşe dolduğunu belirtti. Tarhan, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kısa süreliğine de olsa gösteri ekibimiz eşliğinde çocuklarımızı eğlendirmek istedik. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu özel günde onların bayramlarına ortak olduk. İnsan çocuklarla çocuk olunca neşe doluyor. Bizler de böyle bir günde kısa da olsa onları eğlendirmeye çalıştık. Minik yavrularımız evlerinde dursunlar, bizler her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

SAKARYASAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, Yasemin Seyhun Kaymaz ve Sema Tiray palyaço kıyafetleri giyerek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çocuklara bin tane top dağıttı. Adapazarı'nda bulunan Yenikent Devlet Hastanesi'nde memur olan Yasemin Seyhun Kaymaz ile tiyatro organizatörü Sema Tiray aldıkları destekle satın aldıkları bin adet topu Serdivan ilçesinde sokak sokak gezerek dağıttı. Küçük çocukların mutluluğu ise gözlerinden okundu. Sema Tiray yaptıkları projeye destek veren herkese teşekkür ederek, "Bizlere destek olan, çocukları 23 Nisan'da sevindiren bütün dostlarıma teşekkür ediyorum." dedi. Çocuklara top dağıtan ve aileleri bu sırada maske, mesafe ve hijyen konusunda uyaran Yasemin Seyhun Kaymaz, "Çocuklarımızı bu pandemi sürecinde mutlu etmek istedik. Arkamıza dönüp baktığımızda koca bir ordu gördük. O ordu ile birlikte de top dağıtıyoruz." diye konuştu.Marmaris'te 23 Nisan coşkusu

MUĞLAMUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında bir dizi etkinlik düzenlendi. Belediye ekipleri süsledikleri araçlarla konvoy oluşturup ilçe turu atarken, 100 metre uzunluğundaki Kemeraltı Sokak, bu yıl da imece usulü süslendi.Marmaris Belediyesi ekipleri, öğlen saatlerinde, balon ve Türk bayrakları ile donattıkları araçlarla kortej oluşturarak müzik ve marşlar çalarak ilçe turu attı. Kısıtlama nedeniyle sokağa çıkamayan Marmarisliler, Türk bayrakları ile süsledikleri balkonlarından ve pencerelerinden alkışlarla konvoya destek verdi. Bazı vatandaşlar evlerinin önüne çıkarak ellerinde Türk bayrakları ile coşkuya ortak oldu. Belediye ekipleri çocuklara balon verdi. Kırmızı ve beyaz 101 balon göğe bırakıldı.105 SOKAK GELİN GİBİ SÜSLENDİKemeraltı Mahallesi 10 Sokak'ta bu yıl 8'inci yapılan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında sokağa dev Türk bayrağı asıldı. Evlerin balkonları, dükkanlara da Türk bayrağı ve büyük önder Mustafa Kemal Atatürk posteri asıldı. 100 metrelik sokağın her bir köşesi kırmızı-beyaz kumaşlarla süslendi.

ANTALYAKaş ilçesindeki Yeşilköy Hilmi Toksoy İlkokulu öğretmenleri Gencer Avşar ve Onur Ayyıldız ve öğrencileri, TBMM'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında bir video çekerek bayram coşkusunu yaşattı. Videoda Suden Kanga, Ecrin Şerment, Utku Körpe, Hayat Berrak Kıpçak, Eren Özhan, Aylin Erkan, Tunç Körpe, Hilal Kocaer, İrem Bozkurt, Berrin Yılmaz, Esma Dila Kocaer, Zeynel Abidin Tekin ve Sedef Çilingir adlı öğrenciler görev aldı.Yeşilköy Hilmi Toksoy İlkokulu Müdürü Hakan Aydın, "Yaşadığımız topraklar, dünyanın ilk demokratik anayasasına kaynaklık eden, dünyanın ilk demokratik meclisinin yer aldığı Likya Birliği toprakları. Anadolu'da kurulan ilk meclisle, son meclisi ve demokrasi fikrini çektiğimiz video ile çocuklarımıza özümsetmek istedik. Atatürk seviye konuştu.

TOKATTOKAT'ta polisler, kent caddelerinde ekip araçlarının megafonlarından 23 Nisan şarkıları çalarak, çocukların bayramını kutladı.

Tokat'ta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ekip araçlarının megafonlarından gün boyu 23 Nisan şarkıları çaldı. Cadde cadde dolaşan ekipler, koronavirüs önlemleri kapsamında, aileleriyle evde kalan çocukların bayramını kutladı. Araçlardan çalınan müzikleri duyan çocuklar, balkonlara, pencerelere ve evlerinin önüne çıkarak, ekipleri selamladı.

