Yurtseven Kardeşler nereli, isimleri ne soruları araştırılmakta. Yurtseven Kardeşler (kısaca YK), Almanya'da yaşayan Türk müzisyenlerin oluşturduğu müzik grubu. Beş kardeşten oluşan grubun adı, soyadları Yurtseven'den gelmektedir. Peki, Yurtseven Kardeşler neden ayrıldı? Yurtseven Kardeşler nereli, isimleri ne? Yurtseven Kardeşler neden dağıldı? İşte detaylar...

YURTSEVEN KARDEŞLER NEDEN AYRILDI?

Yurtseven Kardeşler 2007 yılında çıkardıkları "Sen Hiç Aşık Oldun mu?" adlı albümün ardından albüm çıkarmadılar ve dağıldılar. 13 yıl aranın ardından tekrardan bir araya gelen Yurtseven Kardeşler grubu 2020 yılında Sevmeseydin parçasını çıkardılar.

"Sen Hiç Aşık Oldun mu (Kanka)" adlı son albümlerini 2007 yılında çıkaran Yurtseven Kardeşler, müzik dünyasından uzak kaldıkları yıllarda sahne çalışmalarına devam etmiş ve İsmail YK'nın albümlerine destek vermişti. Yeniden bir araya gelen ekip, yine çok konuşulacak bir çalışmaya imza attı.

Yurtseven Kardeşler, yeni single'ları için sözlerini İsmail YK'nın yazdığı, bestesini ise Hasan Yurtseven'in yaptığı "Sevmeseydin" adlı şarkıyı yorumladı. Kardeşler, kendi stüdyolarında kaydettikleri duygusal şarkının aranjesine de imza attı. "Sevmeseydin" adlı single Musicom Prodüksiyon etiketiyle yayınladı. Tiktok fenomenleri Ezgizem ve Yakari'nin rol aldığı klip de single'la birlikte müzik kanallarında yayına girdi.

YURTSEVEN KARDEŞLER NERELİ?

Yurtseven Kardeşler (kısaca YK), Almanya'da yaşayan Türk müzisyenlerin oluşturduğu müzik grubu. Beş kardeşten oluşan grubun adı, soyadları Yurtseven'den gelmektedir.

Ebeveynlerinin teşvikiyle müzikle tanışan Yurtseven Kardeşler, 1985 ve 1987'de iki amatör albüm çıkardılar. 1988'de Alman ZDF televizyonunda "Nachbarn in Europa" adlı programa davet edildiler. 1996'dan itibaren dört albüm daha piyasaya çıkardılar. Yurtseven Kardeşler, özellikle Avrupa Müzik tarafından piyasaya çıkartılan "Şimdi Halay Zamanı" başlıklı albümün elde ettiği satış başarısıyla MÜYAP tarafından ödüle layık görüldüler.

Yurtseven Kardeşler 5 öz kardeşten oluşmaktadır. Soyadları "Yurtseven" olduğundan dolayı grup ismini Yurtseven Kardeşler olarak adlandırmışlardır. Anne ve babanın teşvikiyle müzikle tanışan Yurtseven Kardeşler uzun ve köklü bir müzik geçmişine sahipler.

1969 yılında müzikle tanışan en büyükleri Hüseyin Yurtseven, ilk olarak 1974 ve 1978 yılları arasında kardeşi Hasan Yurtseven ile gazinolarda ve düğünlerde müzik hayatlarına amatörce adım atmışlardır. 1978 yılında Mustafa Yurtseven ile Zeynep Yurtseven'in de gruba katılmalarıyla Yurtseven Kardeşler grubunun temeli atılmış olur. Daha sonra 1987 yılında İsmail Yurtseven'in de gruba katılmasıyla bir bütün oluşur. 1988 yılında ise Almanyanın ZDF kanalının "Nachbarn in Europa" programına katılırlar. Ve bu ana kadar 5 albüm ve 12 video klip çıkarmışlardır. Kendilerine ait olan stüdyolarında, kayıtları, düzenlemeleri, aranjeleri, yönetmenlik ve mikjaslarını kendileri üstlenmektedirler. Albümlerinde duyulan tüm müzik aletlerini kendileri kullanmaktadırlar.

Kültür açısından çok önemli olan Anadolumuzun müziği halayı, Türkiye dahil, Avrupa'da diskoteklere kadar taşıyıp, bu boşluğu doldurmuşlardır. Synthesizerler ve sampler aletlerinde, zurna, mey, flüt, bağlama, keman ve buna benzer sesleri FM ve Sample olarak kullanıp, Türk piyasasında bu işin öncülüğünü yapmışlardır.

YURTSEVEN KARDEŞLER İSİMLERİ NE?

Hüseyin Yurtseven:

15 Temmuz 1961 Sivas doğumlu, evli, bilgisayar ve elektronik mühendisi. Yurtseven Kardeşler Müzik grubunun en büyük solistidir. Ali Rıfat ve eşi Zerife Yurtseven çiftinin müzikle uğraşan beş çocuğundan en büyüğüdür. 1969 yılında müzikle tanışan Hüseyin Yurtseven, ilk olarak 1974 ve 1978 yılları arasında kardeşi Hasan Yurtseven ile gazinolarda ve düğünlerde müzik hayatlarına amatörce adım atmışlardır. Bağlama, elektronik gitar, bas gitar ve keyboard çalıyordur. Ayrıca solist, besteci, tonmaister ve grubun yaptığı müziklerin teknik sorumlusudur.

Hasan Yurtseven:

2 Mayıs 1965 Sivas doğumlu, evli, elektronik teknisyeni. Bağlama, elektronik gitar, akustik gitar, bas gitar, keyboard ve buziki çalabiliyor. Ayrıca solist, söz yazarı ve bestecidir.

Mustafa Yurtseven:

28 Kasım 1966 Sivas doğumlu, evli, oto teknisyeni. Davul ve Percussion çalıyor. Ayrıca tonmaister ve miksajcıdır.

Zeynep Yurtseven:

14 Ocak 1969 Sivas doğumlu, evli, elektronik yüksek mühendisi. Bilgi İşlem'de uzmanlığı vardır. Ayrıca solist,söz yazarı ve bestecidir.

İsmail Yurtseven (İsmail YK):

5 Temmuz 1978 Hamm, Almanya doğumlu, bekâr, elektronik mühendisi. Bağlama, keyboard, ud, keman, kanun, elektronik gitar, buziki, zurna ve yaylı tambur çalıyor. Ayrıca solist, söz yazarı, rapçi ve bestecidir.

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