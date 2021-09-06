Yurtlar ne zaman açılıyor 2021? KYK yurt başvurusu ne zaman? KYK burs ve yurt başvuruları hangi tarihte?

Bugün okulların açılmasıyla üniversitelere gidecek olan adayların gündeminde KYK yurtları yer aldı. Geçtiğimiz günlerde YKS sonuçları açıklandı. Yeni üniversiteyi kazanan öğrenciler yurtta barınmak için yurt başvuru tarihlerini araştırıyorlar. KYK yurt ve burs başvurusu ile ilgili ayrıntılar haberde yer alıyor. Peki, 2021 KYK yurt başvuruları ne zaman? Yurtlar ne zaman açılıyor 2021? KYK yurt başvurusu ne zaman? KYK burs ve yurt başvuruları hangi tarihte?

KYK yurt başvuruları için gözler Kredi ve Yurtlar Kurumu'na çevrildi. İlk kez üniversiteye gidecek öğrenciler ile yükseköğretim programını sürdüren ara sınıf öğrencileri yurt başvurusu için gelecek resmi açıklamayı bekliyor. Peki, 2021 KYK yurt başvuruları ne zaman? Yurtlar ne zaman açılıyor 2021? KYK yurt başvurusu ne zaman? KYK burs ve yurt başvuruları hangi tarihte? İşte detaylar haberimizde... Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

YURTLAR NE ZAMAN AÇILIYOR 2021?

KYK yurt başvuruları henüz başlamadı. KYK yurt başvuru tarihleri netleşince detaylar haberde yer alacak. KYK burs başvuru tarihleri de henüz belli olmadı. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

KYK YURT VE BURS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

KYK yurt ve burs başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru sırasında öğrenciler ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgileri dolduracaklar.

KYK YURT BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

a) Öğrencinin, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması,

b) Öğrenci ailesinin Kurum yurdunun bulunduğu şehrin belediye sınırları dışında ikamet etmesi (Sağlık Kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engeli olduğu tespit edilen öğrenciler, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı yetiştirme yurtlarında tamamlayan ve/veya Devlet koruması altında olan öğrenciler, anne ve babası vefat etmiş olan öğrenciler hariç)

c) Öğrencinin, taksirli suçlar hariç, herhangi bir suçtan dolayı hakkında 6 ay ve daha fazla hapis cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunmaması,(Cezası tecil edilenler hariç)

ç) Cezası tecil edilmiş olsa bile, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Üçüncü Kısmının Beşinci Bölümü ile Dördüncü Kısımda düzenlenen suçlardan hüküm altına alınmamış olması ve bu suçlardan haklarında açılan derdest kamu davası bulunmaması,

d) Öğrencinin, Kurum veya diğer resmi kuruluşların yurtlarından "Süresiz çıkarma cezası" veya öğretim kurumlarından 6 aydan fazla uzaklaştırma cezası almamış olması,

e) Uluslararası öğrencilerin öğrenci belgesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alacakları Türkiye Cumhuriyeti ikamet izni belgesi ile pasaportunun tasdikli fotokopisini vermesi,

f) Zorunlu staj hariç asgari ücretin üzerinde ücretle bir işte çalışmaması,

g) Öğrencinin, toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığı veya bulaşıcı hastalığı olmaması gerekmektedir.