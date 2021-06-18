Yurtiçi Kargo kaçta kapanıyor 2021? Yurtiçi Kargo Cumartesi çalışma saatleri nedir? Yurtiçi kargo hafta sonu açık mı?

Yurtiçi Kargo kaçta kapanıyor 2021? Pandemi süresince en çok ihitiyaç duyduğumuz şirketler arasında kesinlikle kargo şirketleri gelmektedir. Bu süreçte sokağa çıkma yasakları ve pandeminin oluşturduğu bulaş riskinde birçok kişinin verdiği siparişler için başvurduğu kargo şirketleri arasında yer alan Yurtiçi Kargo'nun çalışma saatleri son dönemde en çok araştırılan konular arasında yer almaktadır. Yurtiçi Kargo Cumartesi çalışma saatleri nedir? Yurtiçi kargo hafta sonu açık mı?