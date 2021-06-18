Yurtiçi Kargo kaçta kapanıyor 2021? Yurtiçi Kargo Cumartesi çalışma saatleri nedir? Yurtiçi kargo hafta sonu açık mı?
Yurtiçi Kargo kaçta kapanıyor 2021? Pandemi süresince en çok ihitiyaç duyduğumuz şirketler arasında kesinlikle kargo şirketleri gelmektedir. Bu süreçte sokağa çıkma yasakları ve pandeminin oluşturduğu bulaş riskinde birçok kişinin verdiği siparişler için başvurduğu kargo şirketleri arasında yer alan Yurtiçi Kargo'nun çalışma saatleri son dönemde en çok araştırılan konular arasında yer almaktadır. Yurtiçi Kargo Cumartesi çalışma saatleri nedir? Yurtiçi kargo hafta sonu açık mı?
Koronavirüs'ün etkili olduğu ve sokağa çıkma kısıtlamaları ve bulaş riskine karşı tercih edildi. Son dönemde vatandaşlar tarafından internette en çok aratılan konular arasında Yurtiçi Kargo kaçta kapanıyor? Yurtiçi Kargo Cumartesi çalışma saatleri? soruları yer almaktadır. Peki, Yurtiçi kargo hafta sonu açık mı?
YURTİÇİ KARGO SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?
Yurtiçi Kargo şubeleri1 Haziran'da geçilen "Kademeli Normalleşme" sürecinde normal saatlerine dönmüş ve hafta içi günlerde 09:0-18:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
Açılış Saati: 09.00
Kapanış Saati: 18.00
YURT İÇİ KARGO CUMARTESİ ÇALIŞMA SAATLERİ NEDİR?
Yurtiçi Kargo şubeleri Pazar günü hizmet vermemektedir. Şubeden şubeye değişmekle birlikte Cumartesi günleri genel olarak saat 15:00'a kadar gönderim için kargo kabul edilmekte ve Cumartesi tam gün dağıtım yapmaktadır.
YURTİÇİ KARGO HAFTA SONU AÇIK MI?
Hafta sonu (Cumartesi): 09.00-16.00
Pazar: Kapalı
YURTİÇİ KARGO, KARGO İADESİ YAPMA
Alıcıya ulaşamadığımız durumlarda, kargolarınız; teslimat şubesine geliş tarihinden itibaren 3 gün süreyle şubede bekletilmektedir. Alıcının talebi olmadığı takdirde göndericiye kargosu, 3 gün sonunda iade edilmektedir.