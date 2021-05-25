Yurtdışındaki Filistinliler Halk Kongresi'nden Türkiye'nin Doha Büyükelçisine teşekkür mektubu
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Yurtdışındaki Filistinliler Halk Kongresi'nden Türkiye'nin Doha Büyükelçisine teşekkür mektubu

Yurtdışındaki Filistinliler Halk Kongresi'nden Türkiye'nin Doha Büyükelçisine teşekkür mektubu
Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez - Haberler | Güncel

Yurtdışındaki Filistinliler Halk Kongresi heyeti, Türkiye'nin Doha Büyükelçiliğini ziyaret ederek Türkiye'nin Filistin halkına verdiği destekten dolayı Büyükelçi Dr. Mehmet Mustafa Göksu'ya teşekkür mektubu sundu.

Yurtdışındaki Filistinliler Halk Kongresi heyeti, Türkiye'nin Doha Büyükelçiliğini ziyaret ederek Türkiye'nin Filistin halkına verdiği destekten dolayı Büyükelçi Dr. Mehmet Mustafa Göksu'ya teşekkür mektubu sundu.

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, Yurtdışındaki Filistinliler Halk Kongresi'nden Kongre Sekreterliği Üyesi Dr. Vail Şedid başkanlığındaki Filistin heyetinin Büyükelçi Göksu'yu ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, Şedid başkanlığındaki Filistin heyetinin Türkiye'nin Filistin halkına desteklerinden dolayı Büyükelçi Göksu'ya teşekkür mektubu takdim ettiği ifade edildi.

Söz konusu teşekkür mektubunda, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı, hükümet ve halk düzeyinde Kudüs ve Filistin davası konusunda Filistin halkını destekleyen duruşundan övgüyle söz edildi.

Katar'ın başkenti Doha'da 16 Mayıs'ta İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistin halkına destek programı düzenlenmişti. Programda Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreter Ali Muhyiddin el-Karadaği ve Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mehmet Mustafa Göksu da katılmıştı.

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Göksu, programda AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kudüs'teki Filistinli kardeşlerimize ve Filistin davasına destek için buraya geldik." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

Son verilere göre, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez

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