"Yurt projesi, 20 yıllık barınma ihtiyacını karşılayacak"

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mezunları Birliği Vakfından (ODTÜ MEBİVA), ODTÜ'de Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdu yapılmasına yönelik plana ilişkin, "Yurt projesinin, ODTÜ'lü öğrencilerin barınma ihtiyaçlarını kampüs içinde gelecek 20 yıllık dönem için kökünden çözeceğini ve ODTÜ için büyük bir fırsat olduğunu düşünüyoruz." ifadesine yer verildi.

ODTÜ MEBİVA'dan yapılan yazılı açıklamada, ODTÜ'de Kredi Yurtlar Kurumu yurdu yapılması planlanan kavaklık bölgede, ağaçların kesilmesinin protesto edilmesiyle başlayan süreç, öğrenciler üzerinden siyasi, ideolojik, kurumsal hatta makam fırsatçılığı olarak değerlendirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Üniversitemizin mensuplarını germek, öğrencilerimizin samimi hassasiyetlerini istismar etmek bu ülkeye fayda vermez. ODTÜ ile hiçbir bağlantısı olmayanlar hangi meşruiyetle üniversitemize ve öğrencilerine akıl vermeye çalışıyorlar? Samimi olarak ODTÜ'nün yanında olanların da kendilerini bu istismarcılardan ayırmalarını öneriyoruz."

ODTÜ mezunları olarak ODTÜ öğrencileri, akademisyenleri ve tüm çalışanlarının yaşam kalitesini artıran, ODTÜ'ye değer katan ve güçlendiren her türlü girişimin, projenin, yatırımın ve çabanın arkasında olunduğu belirtilirken, ODTÜ ormanlarına zarar vermeyi amaçlayan her türlü girişimin de karşısında durulacağı kaydedildi.

Açıklamada, ODTÜ-MEBİVA Yönetim Kurulu Üyeleri olarak, kamuoyunda tartışma yaratan bölgede incelemeler yapıldığı aktarılarak, "Yurt inşa edilmek istenen söz konusu alan, ormanlık değil kavaklık olduğu, endüstriyel, çok hızlı büyüyen ve zamanı geldiğinde kesilmek üzere dikilmiş kavak ağaçlarından oluşmaktadır. Yani bölgenin orman değerinden veya ekosistem açısından öneminden bahsedilemez." denildi.

Açıklama, şöyle devam etti:

"Yaptığımız araştırmalar neticesinde, KYK tarafından yapılacak olan yurt projesinin, ODTÜ'lü öğrencilerin barınma ihtiyaçlarını kampüs içinde gelecek 20 yıllık dönem için kökünden çözeceği ve ODTÜ için büyük bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Bu sayede üniversite, yurt inşası için harcayacağı kaynağı, üniversitenin diğer ihtiyaçları olan laboratuvar, kütüphane, yemekhane ve spor tesisleri için harcayabilir. ODTÜ'nün öğrenci yurdu ihtiyacı çok net bir şekilde ortadayken, KYK, söz konusu yurt inşaatı için yurdun nereye yapılacağı, mimari tarzı, sosyal donatılarının kullanım ve işletim koşulları gibi rektörlüğün talep ettiği bütün özel şartları kabul ederek, 122 milyon TL'lik dev bir yatırım yapacakken bu tarihi fırsatın kaçmaması gerektiğini düşünüyoruz."

Açıklamada, MEBİVA olarak yeni yurt projesinin, öğrencilerin yaşam koşulları ve seçeneklerini artıracağı, kampüs içi temel barınma ihtiyacını karşılayacağı ve finanse edecek olan KYK ile yaptığı anlaşmalar çerçevesinde ODTÜ'nün yurt üzerinde inisiyatifini koruduğu gerekçeleriyle desteklendiği aktarıldı.

Ayrıca, 750 kavak karşılığında karbon dengesinin Ankaralılar için korunmasının da garantiye alınmasının talep edildiği açıklamada, "Bu amaçla eşdeğer karbon salınımı yapan bir ağaçlığın yapılmasını da planlamalarına almalarını talep ediyoruz. Son olarak, bu yurdun adının da Kavaklık Yurdu olarak konulmasını teklif ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"ODTÜ Mezunları Birliği Vakfı olarak sizlerin içinizde, istismardan ve art niyetten uzak, doğa ve yeşilin korunması konusunda samimi duygularıyla hareket edenlerin de olduğunu biliyoruz. Sizlerden, ODTÜ'nün imajını iyileştirecek ve gelecek nesillere daha iyi bir çevre bırakacak bir projeye Vakfımızla beraber ortak olmanızı teklif ediyoruz. Bu proje protesto içermiyor, ancak gerçek doğa dostu aktivistler yetiştirecek bir proje. Gelecek için yaşanabilir bir çevreyi amaçlıyoruz. ODTÜ Öğrencileri, ODTÜ mezunları ve rektörlük olarak el ele verelim ve ODTÜ'den her mezun olan öğrencimizin gerçek çevre ve doğa dostu olarak mezun olmasını sağlayalım."

Kaynak: AA