Yurt genelinde 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor
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Yurt genelinde 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor

Çanakkale'den genel ve detay görüntüler Yurt genelinde 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyorBursa'da, Kovid-19 salgını öncesinde yoğunluğun olduğu bölgeler günü sakin geçiriyor.

Yurt genelinde 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor
12.05.2020 13:25 | Son Güncelleme: 12.05.2020 13:26

Çanakkale'den genel ve detay görüntüler Yurt genelinde 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor

Bursa'da, Kovid-19 salgını öncesinde yoğunluğun olduğu bölgeler günü sakin geçiriyor. Özellikle kentte 700 yıldır ticaretin merkezi konumunda bulunan Tarihi Kapalı Çarşı ile Ulu Cami civarı, Kent Meydanı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı başta olmak üzere şehir merkezinde genellikle yoğunluk yaşanmıyor.

Eskişehir

Eskişehir'de normalde yoğun olan İsmet İnönü ve İki Eylül caddeleri, Fabrikalar Sokak ile Porsuk Çayı çevresinde vatandaşların büyük oranda evlerinden çıkmaması nedeniyle sessizlik hakim.

Balıkesir

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Balıkesir'de vatandaşlar, "Evde kal" çağrılarına büyük oranda riayet etti. Kentin işlek alanları olan Ali Hikmet Paşa ile 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Milli Kuvvetler Caddesi, Kızılay Caddesi ve Çankaya, Kültür Sokak gibi salgın öncesi kentin kalabalık olduğu ve ticaretin yoğun olduğu bölgelerde sessizliğin hakim olduğu gözlendi.

Çanakkale

Çanakkale'de de halkın büyük bölümü evde kal çağrılarına uydu.

Sabah saatlerinden itibaren kentte daha önce yoğun olan çok sayıda caddede boşluk gözlendi. Kordon Boyu'nda evcil hayvanlarını gezdiren ve işe giden vatandaşların dışında kalabalık bulunmazken Çarşı Caddesi ise eski günlerin aksine sessizliği yaşadı.

Bilecik

Bilecik'te kentin işlek caddeleri olan Tevfik Bey Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Cumhuriyet Meydanında sessizlik hakim.

Yoğunluk yaşanabilecek bölgelerde önlem alan emniyet ekipleri, vatandaşları gerekli olmadıkça evden çıkmamaları ve maske takmaları konusunda uyarıyor.

Yurt genelinde 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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