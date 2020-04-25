Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor - SİİRT
Siirt 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki sakinlik Güreş Caddesi'ndeki sakinlik SİİRT - Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında "Evde kal Türkiye." çağrısına ülke genelinde büyük oranda uyuluyor.
25.04.2020 17:06 | Son Güncelleme: 25.04.2020 17:08
Siirt 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki sakinlik
Güreş Caddesi'ndeki sakinlik
SİİRT - Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında "Evde kal Türkiye." çağrısına ülke genelinde büyük oranda uyuluyor. Siirt'te de Kovid-19 tedbirleri kapsamında "Evde kal." çağrısına vatandaşlar büyük oranda riayet ediyor.
Kaynak: AA