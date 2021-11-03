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Yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ zanlılarından 3'ü tutuklandı

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Yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ zanlılarından 3'ü tutuklandı

İzmir'in Selçuk ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isterken jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alınan, 6 FETÖ şüphelisinden 3'ü tutuklandı.

SELÇUK, İZMİR (İHA) - İzmir'in Selçuk ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isterken jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alınan, 6 FETÖ şüphelisinden 3'ü tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda, bir grup FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesinin, Selçuk ilçesi Pananos sahil hattından deniz yolu ile yurt dışına kaçacakları yönünde aldığı bilgi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Ege Deniz Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı ekipleri ve MİT Başkanlığı ekiplerinin ortak çalışması sonucu, 31 Ekim günü akşam saatlerinde İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, müşterek operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, aralarında eski doktor ve eski öğretmenin de bulunduğu Y.Y., S.K., S.A., H.B., H.K.Y. ve M.A. adlı 2'si kadın 4'ü erkek 6 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi. şüphelilerden Y.Y, S.K. ve H.B. tutuklandı. H.K.Y. ile S.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul'daki bir dosyadan aranması bulunan M.A. ise emniyete teslim edildi. Şüphelilerden M.A. hakkında yakalama kararı bulunduğu, diğerlerinin ise örgüte üye olmak suçlamasıyla haklarında açılmış davalar olduğu öğrenildi.

(Ali İhsan Çiftçi-İHA)

Yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ zanlılarından 3'ü tutuklandı

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