Yurt dışına kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi ile 2 organizatör adliyede
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Yurt dışına kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi ile 2 organizatör adliyede

Yurt dışına kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi ile 2 organizatör adliyede
Demirören Haber Ajansı / Eşber OKAYER - Haberler | Güncel

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ/PDY şüphelisi 1'i kadın 2 kişi ile onların geçişini organize ettiği belirtilen 2 kişi adliyeye sevk edildi.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ/PDY şüphelisi 1'i kadın 2 kişi ile onların geçişini organize ettiği belirtilen 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olduğu ileri sürülen 2 kişinin yasa dışı yollarla yurt dışına kaçacağını öğrendi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüpheliler Yadigar G. ile Fatih A.'yı Değirmendere Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını tespit etti. Ekiplerin yaptığı operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üstlerinde yapılan aramada, yüklü miktarda döviz ve Türk lirası çıktı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyette yapılan kontrollerde şüphelilerin 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan arandığı, Fatih A. hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler Ö.V. ve M.T. isimli insan kaçakçılarıyla irtibatlı olduklarını söyledi. Bunun üzerine bu 2 şüpheli de bir sanayi sitesinde araçta yakalandı. M.T.'nin 'Göçmen kaçakçılığı yapmak" suçundan arandığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.


Yurt dışına kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi ile 2 organizatör adliyede
Yurt dışına kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi ile 2 organizatör adliyede
Yurt dışına kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi ile 2 organizatör adliyede
Yurt dışına kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi ile 2 organizatör adliyede
Yurt dışına kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi ile 2 organizatör adliyede

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eşber OKAYER

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