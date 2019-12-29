Yürekli Çocuk küllerinden doğdu

29.12.2019 03:41 | Son Güncelleme: 29.12.2019 03:41

Şarkıları ve yağmur altında çektiği gizemli klipleri ile bir döneme damgasını vurmuş olan Şahin, dillere pelesenk olmuş, büyük kitleleri etkilemiş, "Ağla Yürekli Çocuk" isimli şarkısını, yeni bir düzenleme ile tekrar seslendirerek, yepyeni bir video klip ile müzikseverlere sundu.

Bir yandan da yeni albüm hazırlıklarını sürdüren Şahin, yeni şarkılarını sunmadan önce, "Müzik Ölmez" etiketi ile "Ağla Yürekli Çocuk" isimli efsane şarkısını yayınlayarak, önce sevenleri ile özlem giderecek.



