Yürek burkan tesadüf! Otizmli oğlu olan anne, Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde toprağa verildi
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Yürek burkan tesadüf! Otizmli oğlu olan anne, Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde toprağa verildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Alanya ilçesinde beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybeden otizmli sporcu Uğur Efe Aydoğan'ın annesi Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Aliye Aydoğan, Dünya Otizm Farkıdalık Günü'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Özel bir hastanede fizik tedavi uzmanı olarak görev yapan Dr. Aliye Aydoğan 22 Mart tarihinde geçirdiği beyin kanaması nedeniyle Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alındı.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Yoğun bakım servisinde tedavisi süren Aydoğan'ın geçen çarşamba günü beyin ölümü gerçekleşti. Aydoğan'ın cenazesi Gürses Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Alanya kırsalı Dönme mevkiindeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Yürek burkan tesadüf

Cenazeye çok sayıda meslektaşının yanı sıra, yakınları ve arkadaşları katıldı. Gökhan Aydoğan eşinin tabutunun başından bir olsun ayrılmazken, yakınları ise gözyaşlarına hakim olmadı.

Yürek burkan tesadüf

OTİZMLİ OĞLU VARMIŞ

Dr. Aliye Aydoğan'ın 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde toprağa verilmesinde yürekleri burkan tesadüf yaşandı. Aliye Aydoğan'ın 17 yaşında otizmli oğlu Uğur Efe Aydoğan'ın birçok başarılara imza attığı ve son olarak Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Masa Tenisi 2. Bölge Şampiyonası'nda Altın Madalya kazandığı öğrenildi.

Yürek burkan tesadüf! Otizmli oğlu olan anne, Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde toprağa verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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