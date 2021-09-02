Yüreğir Kaymakamı Bingöl'den, AA Adana Bölge Müdürlüğüne ziyaret

Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl, Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl, Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Bingöl, ziyaretinde AA Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik ile görüştü.

Çalışmalarından dolayı AA'yı tebrik eden Bingöl, personele de görevlerinde başarılar diledi.

Firik de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'nın çalışmaları hakkında Bingöl'e bilgi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt