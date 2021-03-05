Yüreğir'de vatandaşlara sıcak çorba ikramı
05.03.2021 16:25 | Son Güncelleme: 05.03.2021 16:28
Yüreğir Belediyesi, vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulundu.
Yüreğir Belediyesi, vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulundu.
Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, 'içinizi ısıtacak bir bardak mutluluk' sloganıyla her gün 500 kişiye çorba dağıttıklarını söyledi.
Dağıtılan çorbaların yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma kültürünü canlı tuttuğunu dile getiren Kocaispir, her gün ilçenin çeşitli yerlerinde ikramların sürdüğünü kaydetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayten Bahar Özkurt