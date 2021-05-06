Yüreğir'de 12 mahallede pazar kurulacak
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Yüreğir'de 12 mahallede pazar kurulacak

Yüreğir'de 12 mahallede pazar kurulacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yüreğir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge doğrultusunda 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri ilçe genelinde 12 pazarın açılmasına karar verdi.

Yüreğir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge doğrultusunda 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri ilçe genelinde 12 pazarın açılmasına karar verdi. Pazarlarda sadece yaş sebze ve meyve satışına izin verilecek.

Yüreğir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı'nın, sokağa çıkma kısıtlamaları dolayısıyla ürün arzında yaşanan artış, ürünleri saklama zorluğu ve raf ömründeki kısalık dolayısıyla semt pazarlarının 'tam kapanma' sürecinde iki gün açılmasına ilişkin ilgili genelgesi kapsamında çalışmalarını tamamladı.

Buna göre, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'in talimatları doğrultusunda ilçede 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 12 mahallede pazar kurulacak. PTT Evleri Kapalı Semt Pazarı, Akıncılar Kapalı Semt Pazarı, Cumhuriyet Mahallesi Hanımeli Kapalı Semt Pazarı, Şehit Erkut Akbay, Köprüköyü, 19 Mayıs, Yeşilbağlar, Akdeniz, Yakapınar, Solaklı, Doğankent ve Yunusoğlu semt pazarı genelge kuralları çerçevesinde hizmet verecek. Pazarlar 10.00 - 17.00 saatleri arası açık olacak ve ilgili genelge doğrultusunda sadece yaş sebze ve meyve satışına izin verilecek. Pazar yerlerinde tezgahların sosyal mesafe kuralları gözetilerek kurulması sağlanacak ve girişler HES kodu sorgulamasıyla mümkün olacak.

Pazar yerlerinde ambalajsız satılan yaş sebze ve meyvelerin tüketicilerce temas edilmeden, doğrudan pazarcı esnafı tarafından hijyen koşullarına dikkat edilerek poşetlenecek ve satışı yapılacak. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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