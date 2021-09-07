Yüreğir Belediyesi, ücretsiz spor kurslarının süresini uzattı
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Yüreğir Belediyesi, ücretsiz spor kurslarının süresini uzattı

Yüreğir Belediyesi, ücretsiz spor kurslarının süresini uzattı
Anadolu Ajansı / Ayten Bahar Özkurt - Haberler | Güncel

Yüreğir Belediyesi, sezonluk başlattığı ücretsiz spor kurslarının süresini uzattığını duyurdu.

Yüreğir Belediyesi, sezonluk başlattığı ücretsiz spor kurslarının süresini uzattığını duyurdu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yüreğir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünce başlatılan yaz spor okullarındaki eğitim süresinin 12 aya çıkarıldı.

Yıl boyunca devam etmesi planlanan çalışmalar kapsamında, Eylül-Haziran ayları arasında ücretsiz spor okulları, Haziran-Eylül aylarında ise yaz spor okullarının hizmette olacak.

Uzman eğitmenlerle yürütülecek spor kurslarında, jimnastik, yüzme, badminton, tenis, futbol, taekwondo, karate, masa tenisi, basketbol, voleybol, bisiklet, bocce, güreş, satranç, muaythai ve okçuluk alanlarında dersler verilecek.

Katılımcıların okul saatlerine göre düzenlenecek olan kurstan, 6-15 yaş arası çocuklar faydalanabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayten Bahar Özkurt

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