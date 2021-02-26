Yüreğir Belediyesi evde sağlık hizmeti veriyor
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Yüreğir Belediyesi evde sağlık hizmeti veriyor

26.02.2021 13:21 | Son Güncelleme: 26.02.2021 13:21
Yüreğir Belediyesi evde sağlık hizmeti veriyor

Yüreğir Belediyesi, 1200 evi ziyaret ederek vatandaşlara evde sağlık hizmeti sundu.

Yüreğir Belediyesi, 1200 evi ziyaret ederek vatandaşlara evde sağlık hizmeti sundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Fatih Mehmet Kocaispir'in talimatıyla evde sağlık hizmeti çalışmaları devam ediyor.

Evde sağlık ve bakım ekipleri, kısa süre içerisinde 1200 evi ziyaret ederek, vatandaşlara sağlık ve bakım hizmeti verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayten Bahar Özkurt

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