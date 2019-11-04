Yurdaer Okur: Oynadığım karakter yüzünden küfür yiyorum

Yurdaer Okur: Oynadığım karakter yüzünden küfür yiyorum

7.Koğuştaki Mucize filminde Yarbay Aydın karakterine can veren Yurdaer Okur "Oynadığım karakter yüzünden seyircilerden küfür yiyorum" dedi.

04.11.2019 19:46

7.Koğuştaki Mucize filminde Yarbay Aydın karakterine can veren Yurdaer Okur "Oynadığım karakter yüzünden seyircilerden küfür yiyorum" dedi.

#YurdaerOkur

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VİDEO: Yurdaer Okur: Oynadığım karakter yüzünden küfür yiyorum
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