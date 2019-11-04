Yurdaer Okur: Oynadığım karakter yüzünden küfür yiyorum
7.Koğuştaki Mucize filminde Yarbay Aydın karakterine can veren Yurdaer Okur "Oynadığım karakter yüzünden seyircilerden küfür yiyorum" dedi.
04.11.2019 19:46
7.Koğuştaki Mucize filminde Yarbay Aydın karakterine can veren Yurdaer Okur "Oynadığım karakter yüzünden seyircilerden küfür yiyorum" dedi.
#YurdaerOkur
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Kaynak: DailyMotion.com
VİDEO: Yurdaer Okur: Oynadığım karakter yüzünden küfür yiyorum