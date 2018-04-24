Yunusemre'de Kentsel Dönüşüm Süreci Hız Kazanıyor

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, ilçenin merkezini oluşturmak amacıyla hayata geçirdiği kentsel dönüşüm projesinde teknik ekiple toplanarak mimari tasarım ve matematiksel model çalışmalarını masaya yatırdı.

Yunusemre Belediyesi, Manisa'nın ilk kentsel dönüşüm projesi için hummalı bir çalışma yürütüyor. İmar planlarının onaylanmasının ardından çalışmalarını sıklaştıran Yunusemre Belediyesi mimari tasarım planlarını hazırlamaya başladı. Laleli-Mesir ile Mutlu ve Lalapaşa mahallelerinde gerçekleştirilecek projeyle Türkiye'ye örnek bir şehir merkezi oluşturulması planlanıyor. Süreç devam ederken Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi proje ekibiyle bir araya gelerek çalışmaları masaya yatırdı. Toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Can Mercül, Mimar Saniye Altay, Kentsel Tasarım Müdürü Vacide Elmalı, müşavir firma yetkilileri, şehir plancıları ve proje ekibi katıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın projeyi onaylamasının ardından yeni bir sürece girildiğini ifade eden Başkan Çerçi, yaz sonuna kadar mimari tasarım sürecini tamamlamayı planladıklarını kaydetti.

Belediye Başkanı Çerçi açıklamasında, "Türkiye'ye örnek olacak bir kentsel dönüşümü ilçemizde yapmaya hazırlanıyoruz. Çarşısı, meydanı, kamu kurumları, ibadethane ve eğitim kurumları, konutları kısacası bir şehre dair her şeyi ile güzel bir merkez yapmayı hedefliyoruz. En başından bu yana dediğimiz gibi hak sahiplerimizi mağdur etmeden bu dönüşümü yapacağız. Şu anda mimari tasarım ve matematiksel model çalışmaları yapılıyor. Ekibimizin bir kısmı bakanlıktaki görüşmeleri değerlendirmek üzere Ankara'da. Yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Bu süreç sonunda hazırlanan planları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunacağız Bu sürecin ardından uzlaşma süreci başlayacak. Yaz sonu itibariyle hak sahiplerimizle görüşmelere başlamayı öngörüyoruz" diye konuştu. - MANİSA