Yunusemre'de bal üretimi artırılacak
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Yunusemre'de bal üretimi artırılacak

Yunusemre'de bal üretimi artırılacak Yuntdağı'nda arıcılık hızla gelişiyor Yunusemre Belediyesi Yuntdağı bölgesindeki üreticileri desteklemeye devam ediyor Yunusemre Belediyesi, üreticileri desteklemek amacıyla gerçekleştirdiği arıcılık çalışmalarından verim almaya başladı.

09.06.2020 17:42 | Son Güncelleme: 09.06.2020 17:48

Yunusemre'de bal üretimi artırılacak

Yuntdağı'nda arıcılık hızla gelişiyor

Yunusemre Belediyesi Yuntdağı bölgesindeki üreticileri desteklemeye devam ediyor

MANİSA - Yunusemre Belediyesi, üreticileri desteklemek amacıyla gerçekleştirdiği arıcılık çalışmalarından verim almaya başladı. Üreticileri ziyaret eden Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, "Yunusemre Belediyesi olarak arıcılığı önemsiyoruz" derken, geçen yıl 500 civarında vatandaşa belediye olarak arı kovanı dağıttıklarını belirtti.

Yunusemre Belediyesi, ilçede kırsal kalkınma projeleriyle üreticilerini destekliyor. Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yuntdağı'nda arıcılığı geliştirmek için hayata geçirdiği çalışmaları sürdürüyor. Yunusemre Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Yunusemre İlçe Tarım Müdürlüğü ile beraber kursiyerlere arıcılık eğitimi verilirken eğitimini tamamlayan üreticilere sertifikaları dağıtılıyor. Dağıtımını gerçekleştirdiği yüzlerce arı kovanı ile bölgede arıcılığı geliştiren Yunusemre Belediyesi, üreticilerin her daim yanında oluyor. Akçaköy Mahallesinde arı üreticisini ziyaret eden Başkan Çerçi, "Geçen yıl 500 civarında üreticimize arı kovanı desteği verdik. Özellikle genç üreticilerimiz arıcılığa teşvik etmek istiyoruz. Bundan önce arıcılık yapmak isteyen vatandaşlarımızı eğitiyoruz. Onlara sertifika veriyoruz. Arıcılık uzmanlarımız var, belediyemizde çalışan bazı müdürlerimiz, mühendislerimiz, ziraat mühendislerimiz veterinerlerimiz bu konuda yetkili arkadaşlarımız. Tarım ilçe müdürlüğünden de destek alarak onların kontrolünde ilçemizde bal üretimini artırmayı planlıyoruz. Bu sene de inşallah yeni bir çalışma yapıyoruz önümüzdeki haftalarda arı kovanı dağıtımı ve eğitimi yapacağız. Bunu her sene geliştirerek devam edeceğiz. Yunusemre'de arıcılığın geliştirilmesini, diğer tarım ürünlerini, hayvancılığı, çok yıllık bitkileri teşvik ettiğimiz gibi Yunusemre Belediyesi olarak karşılık beklemeden ücret almadan bu kovanları dağıtacağız." dedi.

Yunusemre'de bal üretimi artırılacak

Kaynak: İHA

Manşet

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