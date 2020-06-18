Yunusemre Belediyesi Yuntdağı'nda meyveciliği geliştirecek
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Yunusemre Belediyesi Yuntdağı'nda meyveciliği geliştirecek

Kırsal kalkınmayı önceleyen Yunusemre Belediyesi, 25 bin metrekarelik alanda kurduğu anaç meyve bahçesi ile bölgeyi meyve üretim üssü yapmaya hazırlanıyor.

Yunusemre Belediyesi Yuntdağı'nda meyveciliği geliştirecek
18.06.2020 14:54 | Son Güncelleme: 18.06.2020 14:58

Kırsal kalkınmayı önceleyen Yunusemre Belediyesi, 25 bin metrekarelik alanda kurduğu anaç meyve bahçesi ile bölgeyi meyve üretim üssü yapmaya hazırlanıyor.

Yunusemre Belediyesi, bölgede ürün çeşitliliğini artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yuntdağı Yenice Mahallesinde 25 bin metrekarelik alanda anaç bahçe kuran Yunusemre Belediyesi, gelecekte bölgede yapılacak meyveciliğe de öncülük edecek. Anaç bahçede incelemelerde bulunan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kırsal kalkınmayı önemsediklerinin altını çizen Başkan Çerçi, "Kırsal kalkınmayı ve çiftçimizi destekliyoruz. Belediyemize ait araziye diktiği çeşitli meyvelerle dolu 25 bin metrekarelik bir anaç bahçemiz meyvelerini vermeye başladı. Bu ağaçlar 3-4 yıl önce dikildi. Anaç bahçemizde armuttan cevize, bademden şeftaliye aklınıza gelecek pek çok meyve ağacımız bulunuyor" dedi.

Bahçesinin meyve vermeye başladığını kaydeden Başkan Çerçi, anaç bahçenin aşılama çalışmalarında kullanılacağını belirterek, "Bölgemizde desteklediğimiz meyveciliğin geliştirilmesi kapsamında ciddi bir adım attık. Bu bahçelerimiz hem örnek olacak hem de alınacak aşı örnekleriyle bütün civardaki meyve ağaçlarının aşılanması ve meyveciliğin geliştirilmesi sağlanacak. Birkaç sene sonra buradan ciddi bir verim elde edilecek. Örneğin bahçemizde 5 - 6 çeşit kayısı türü var. Bütün ağaçlarımız damlama sulama sistemiyle sulanıyor. Örnek olacak bir çalışma gerçekleştirdik. Çiftçimize verdiğimiz çeşitli desteklerimiz bundan sonra da devam edecek" diye konuştu. Başkan Çerçi daha sonra Yuntdağköseler, Karaahmetli, Yuntdağyenice ve Örselli mahallelerinde belediyenin yürüttüğü çalışmaları inceledi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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