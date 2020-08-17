Yunus polisleri, kanaması devam eden yeni sünnet olmuş bebeği süper kahraman gibi hastaneye yetiştirdi İstanbul'un sinir bozucu trafiğinde bir anne-baba o gün sünnet olan bebeklerini Şişli'den Üsküdar'daki hastaneye yetiştirmeye çalışıyordu. Bebeğin ağlaması durmayınca imdatlarına yunus polisleri yetişti. Polisler bebeği motora alarak hastaneye yetiştirdi.

Her gün trafikte motorlarıyla yanımızdan geçerken gördüğümüz yunus polisleri geçtiğimiz gün adeta süper kahraman gibi bir bebeğin hayatını kurtardı. Polisler o gün sünnet olan ve kanaması durmadığı için anne-babası tarafından hastaneye götürülmeye çalışılan bebeği sıkışan trafikten kurtarıp motorlarına alarak Şişli'den Üsküdar'daki hastaneye yetiştirdi.

TRAFİĞİ AŞMAYA ÇALIŞAN ARACI FARK ETTİLER

Haberler.com'un edindiği bilgiye göre; Pendik'te görevli yunus polisleri E-5'te görev bölgelerine giderken Şişli'de emniyet şeridinde dörtlülerini yakıp duran trafikte ilerlemeye çalışan siyah renkli bir aracı fark etti.

ANNEDEN POLİSLERE "OĞLUMU SİZ GÖTÜRÜN" TALEBİ

Bunun üzerine ekipler, araca yaklaşıp herhangi bir sorunları olup olmadığını sordu ve bu sırada araç içinde ağlayan bebeği fark ettiler. Bebeğin annesi de oğlunun sabah sünnet olduğunu ancak eve döndüklerinde kanamasının başladığını hastaneye gitmek için yola çıktıklarını söyledi. Anne, bebeğinin kanamasının devam etmesi ve trafiğin ilerlememesi nedeniyle polislerden oğlunu hastaneye yetiştirmelerini rica etti.

YUNUS POLİSLERİ İNİSİYATİF ALDI

Bu talep karşısında kayıtsız kalmayan yunus polisleri adeta bir süper kahraman edasıyla kanaması olan bebeği ve anneyi farklı motosikletlere alarak Şişli'den Üsküdar'daki hastaneye yetiştirdi.