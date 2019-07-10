Yunus polisinin şehit olduğu kazada 'aslı kusurlu' çıkan taksiciye tahliye yok

BURSA'da, motosikletli Yunus timinde görevli polis memuru Hayrettin Yılmaz'ın (29) şehit olduğu trafik kazasının ardından tutuklanan taksici Sıtkı Dağ'ın (49) olay yerinde yapılan keşif sonrası hazırlanan raporda 'asli kusurlu' bulunmasının ardından yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, uzun süredir tutuklu olduğunu belirtip, tahliyesi isteyen Sıtkı Dağ'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaza, geçen yıl 21 Ekim günü merkez Osmangazi ilçesi Kükürtlü Caddesi'nde meydana geldi. Yunus timinde görevli polis memuru Sezer Berktaş yönetimindeki 16 A 4886 plakalı motosiklet, taksi durağından çıkmak için manevra yapan Sıtkı Dağ yönetimindeki 16 T 0360 plakalı taksiyle çarpıştı. Kazada, polis memurları Sezer Berktaş ve Hayrettin Yılmaz ile taksi şoförü Sıtkı Dağ yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 2 yıllık polis memuru Hayrettin Yılmaz'ın 2 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi tarafından bağışlanan organları, 5 hastaya nakledildi. Taksi şoförü Sıtkı Dağ ise tedavisinin ardından tutuklandı.

Taksi şoförü Sıtkı Dağ hakkında Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olmak' suçundan 2 yıldan 15 yıla, polis memuru Sezer Berktaş hakkında da 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davaya tutuklu sanık Sıtkı Dağ ile taraf avukatları katılırken, tutuksuz sanık Sezer Berktaş ise katılmadı. Berktaş'ın avukatının duruşmaya mazeret dilekçesi verdiği belirtildi.

TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Taksi sürücüsü Sıtkı Dağ'ın avukatı Ali Demir, müvekkilinin uzun süredir tutuklu olduğunu, tanık olarak dinlenecek Murat Özdem'in ifadesinin dosyaya ve delillere fazla etkisi olmayacağını, kesini rapor için beklenecek sürenin mağduriyet yaratacağını belirterek, tutuklu olan müvekkilinin adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesini talep etti. Sanık Sıtkı Dağ, avukatının savunmasına katıldığını söyleyerek, "Uzun süredir tutukluyum. Ailem mağdur durumda, tahliyemi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti kısa bir aranın ardından Sıtkı Dağ'ın tutukluluk halinin devamına, tanık Murat Özdem'in zorla getirilmesine hükmetti. Mahkeme ayrıca, tutuksuz olan yaralı ve ameliyat geçiren polis memuru Sezer Berktaş için İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan alınacak raporun beklenmesine kadar karar vererek, duruşmayı erteledi.



Kaynak: DHA

- Bursa