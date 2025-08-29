Yunus Emre'nin resmedildiği bir Türk lirası banknotu, tamamı Mimar Kemaleddin'in resmedildiği banknotlardan olacak şekilde bozdurulduğunda kaç ...

Yunus Emre'nin resmedildiği bir Türk lirası banknotu, tamamı Mimar Kemaleddin'in resmedildiği banknotlardan olacak şekilde bozdurulduğunda kaç ...
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güven Bana yarışmasının yeni bölümünde yöneltilen sorular, izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Vatandaşlar, hem yarışmacının nasıl bir cevap vereceğini merak ediyor hem de doğru yanıtı öğrenmek için araştırmalara koyuluyor. Yunus Emre'nin resmedildiği bir Türk lirası banknotu, tamamı Mimar Kemaleddin'in resmedildiği banknotlardan olacak şekilde bozdurulduğunda kaç banknot elde edilir?

Yeni bölümdeki sorular, izleyicilerde büyük bir heyecan yaratıyor. Yarışmacının vereceği cevabı nefeslerini tutarak bekleyen seyirciler, bir yandan da doğru cevabı bulmak adına bireysel araştırmalar yürütüyor. Eğlenceli bir bilgi deneyimi sunan programda, ekran başındakiler de kendilerini yarışmanın bir parçası gibi hissedip yanıtları tahmin etmeye çalışıyor. Peki, Yunus Emre'nin resmedildiği bir Türk lirası banknotu, tamamı Mimar Kemaleddin'in resmedildiği banknotlardan olacak şekilde bozdurulduğunda kaç banknot elde edilir?

YUNUS EMRE'NİN RESMEDİLDİĞİ BİR TÜRK LİRASI BANKNOTU, TAMAMI MİMAR KEMALEDDİN'İN RESMEDİLDİĞİ BANKNOTLARDAN OLACAK ŞEKİLDE BOZDURULDUĞUNDA KAÇ BANKNOT ELDE EDİLİR?

A: 2

B: 4

C: 10

D: 20

CEVAP : C

GÜVEN BANA YARIŞMASININ KURALLARI VE FORMATI

Güven Bana, klasik bilgi yarışmalarından ayrılarak strateji ve güven temasını merkeze alan yenilikçi bir format sunuyor. Yarışmada, birbirini daha önce hiç tanımayan iki yarışmacı, 1 milyon TL'lik büyük ödül için stüdyoda karşı karşıya geliyor. Soruları doğru yanıtlayarak ödül havuzunu genişletiyorlar ve her doğru cevapla kasadaki para miktarı artıyor.

GÜVEN UNSURU VE KRİTİK KARAR ANLARI

Yarışmanın en dikkat çeken yönü, güvene dayalı yapısı. Yarışmacılar, belirli anlarda bir butona basarak yarışmadan çekilme ve mevcut tüm ödülü tek başına alma şansı yakalıyor. Bu karar diğer yarışmacının sıfırla ayrılması anlamına geliyor. Yarışma, hem stratejik akıl yürütmeye hem de karşılıklı güvene dayalı olduğu için heyecan her an zirvede.

AİLELERİN KATKISIYLA DUYGUSAL YOĞUNLUK

Yarışmacıların aileleri de stüdyoda yer alıyor. Aile bireylerinin verdiği tepkiler, yarışmanın duygusal atmosferini zenginleştiriyor. Güven Bana, sadece bilgi değil; aynı zamanda insan ilişkileri, güven, ve stratejik düşünme üzerine kurulu bir yarışma olarak izleyicilere farklı bir deneyim sunuyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Atv
Gazze tezkeresi Meclis'te oy birliği ile kabul edildi

Gazze tezkeresi Meclis'te oy birliği ile kabul edildi
Gazze oturumunda tansiyon yükseldi! Kurtulmuş'u ilk kez bu kadar sinirli gördük: Otur oturduğun yere

Kurtulmuş'u ilk kez bu kadar sinirli gördük: Sesimi kesme, otur yerine
Bahçeli ile CHP'li vekil arasında TBMM'de dikkat çeken diyalog

Bahçeli'yi kurabiye yerken gören CHP'li vekil yanına koştu
Atiba Hutchinson Türkiye'ye geri döndü

Atiba Hutchinson Türkiye'ye geri döndü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TEKNOFEST'te tartışma yaratan görüntü! 'Ne var bunda' diyen de var, eleştiren de

Tartışma yaratan görüntü! "Ne var bunda" diyen de var, eleştiren de
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.