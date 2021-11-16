Yunus Emre'nin hayatını konu alan 'Derviş'in ilk gösterimi yapıldı

ÇANKAYA, ANKARA (DHA) - YUNUS Emre'nin hayatını konu alan 'Derviş' adlı sahne gösterimi izleyicinin beğenisine sunuldu.

Senaryosunu İskender Pala'nın yazdığı, sanat yönetmenliğini Yıldız Çankaya Sargın'ın yaptığı Derviş adlı sahne gösterisi, Yunus Emre'nin vefatının 700'üncü yıl dönümünde Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikle sahnelendi. Cumhurbaşkanlığı'nın himayesiyle, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle hazırlanan sahne gösterisinde çok sayıda sanatçı çeşitli dans gösterileri sundu.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katıldığı eserin sahnelenmesi, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü iş birliğiyle Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla gerçekleştirildi. Eserin dünya prömiyeri yarın saat 20.00'de Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç - Son Dakika Haberleri

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