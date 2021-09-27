Yunus Emre için anıt mezarında anma etkinliği düzenlenecek - Haberler
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Yunus Emre için anıt mezarında anma etkinliği düzenlenecek

AA / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel
Yunus Emre için anıt mezarında anma etkinliği düzenlenecek

Büyük Türk düşünürü, tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre, Aksaray ve Kırşehir il sınırlarının birleştiği yerdeki anıt mezarda anılacak.

KIRŞEHİR (AA) - Büyük Türk düşünürü, tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre, Aksaray ve Kırşehir il sınırlarının birleştiği yerdeki anıt mezarda anılacak.

Kırşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 30 Eylül Perşembe günü, kentin merkez Ulupınar köyü ile Aksaray'ın Ortaköy ilçesi Sarıkaraman köyü sınırı Ziyarettepe mevkisindeki Yunus Emre Türbesi'nde anma etkinliği düzenleneceği belirtildi.

Program kapsamında Yunus Emre'nin anıt mezarı ve çilehanesinin ziyaret edileceği aktarılan açıklamada, Kırşehir ve Aksaray valilikleri tarafından düzenlenecek etkinliğe herkes davet edildi.

AA / Abdullah Yıldız - Son Dakika Haberleri
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