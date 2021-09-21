Yunus Emre Enstitüsünün "Selam Olsun" projesinin son durağı Bükreş'te etkinlikler düzenlendi

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı dolayısıyla çeşitli ülkelerde düzenlediği "Selam Olsun" projesinin sonuncu etkinliğini Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirdi.

YEE'den yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinliğe Bükreş YEE Müdürü Mustafa Yıldız, Uluslararası Maarif Bükreş Okul Müdürü Enes Şenpeker, okulun öğretmenleri ve uluslararası öğrencileri katıldı.

Yıldız, yaptığı konuşmada, proje kapsamında Yunus Emre'nin felsefesi, sevgisi ve hoşgörüsünün Enstitü tarafından 5 Balkan ülkesinde tanıtıldığını söyledi.

Etkinlikte, Yunus Emre'nin insanlığa dair mesajlar içeren şiirleri seslendirilirken, tiyatro sanatçısı Abdülaziz Öktem'in öğrencilere yönelik animasyon gösterisi ve geleneksel Türk tiyatrosundan Karagöz-Hacivat canlı performans olarak sergilendi.

Ebru sanatçısı Rodica Parvan tarafından düzenlenen ebru atölyesinde de ise çocuklar bu sanatı tecrübe etme fırsatı buldu. Etkinliğe katılan çocuklara Yunus Emre'nin "4 Kapı 40 Makam" felsefesinden yola çıkılarak hazırlanan yapbozlar hediye edildi.

Türk, Rumen ve yabancı uyruklu Uluslararası Maarif Okulu öğrencileri de Yunus Emre şiirleri okudu.