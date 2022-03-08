Yunus Emre Enstitüsü Malezya'da okçuluk yarışması düzenledi

KUALA Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından organize edilen 2022 Malezya Okçuluk Festivali kapsamında mayıs ayında düzenlenecek Fetih Kupası'nda Malezya'yı temsil edecek adayların ön eleme yarışması yapıldı.

Malezya Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Kuala Lumpur YEE tarafından desteklenen organizasyon, Malezya Okçuluk Federasyonunun ev sahipliğinde gerçekleştirilirken etkinliğe Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakcı da katıldı.

Başkent Kuala Lumpur'da bulunan Multimedya Üniversitesi Stadyumu'nda gerçekleştirilen ön elemelere Malezya'nın farklı eyaletlerinden 300 sporcu katılım sağladı.

Yarışmaya katılan sporcularla ilgilenen Büyükelçi Kavakcı, şunları kaydetti:

"Yunus Emre Enstitüsü ve Multimedya Üniversitesinin iş birliğiyle gerçekleştirdiğimiz bu yılki yarışmalarla iki ülke arasındaki münasebetleri spor diplomasisi vasıtasıyla da yeni bir seviyeye çıkarmış oluyoruz. Malezya'nın ülkemizin geleneksel Türk okçuluğuna yıllar içinde artarak göstermiş olduğu ilgi takdire şayan. Ülkemizde Türk okçuluğu eğitimi almış olan Malezyalı eğitmenler okçuluk gibi tarihsel bir milli değerimizi burada da yasatıyor ve Türkiye'nin uluslararası arenadaki liderliğine gıpta ediyorlar. Bu milletimiz adına ayrıca gurur verici."