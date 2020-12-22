Yunus Emre Akkor kimdir? Ömür Akkor'un ikizi Yunus Emre Akkor hayatı ve biyografisi!
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Yunus Emre Akkor kimdir? Ömür Akkor'un ikizi Yunus Emre Akkor hayatı ve biyografisi!

22.12.2020 09:46 | Son Güncelleme: 22.12.2020 09:51
Yunus Emre Akkor kimdir? Ömür Akkor'un ikizi Yunus Emre Akkor hayatı ve biyografisi!

Ünlü şef Ömür Akkor'un ikizi olan ve Osmanlı mutfağı ile tanınan Yunus Emre Akkor hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Yunus Emre Akkor kimdir? Yunus Emre Akkor kaç yaşında, nereli?

Yunus Emre Akkor, televizyon programlarında ve basılı medyada tanınan şeflerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Yaptığı açıklamalar ve verdiği tariflerle olduğu kadar özel hayatıyla da merak edilen Yunus Emre Akkor hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

YUNUS EMRE AKKOR KİMDİR?

Yunus Emre Akkor 1975 yılında Kilis'te dünyaya gelmiştir.

Yirmi yıllık mutfak deneyimi ve yemek araştırmaları ile Osmanlı ve Ortadoğu mutfakları üzerine uzmanlaştı. Ulusal gazete ve dergilerde röportajları, yemek tarifleri ve araştırma yazıları yayınlanmış olup halen yazın faaliyetine devam etmektedir.

Ayrıca Ulusal televizyonlarda çeşitli yemek programları olan Akkor, aşçılık ve gastronomi bölümü olan üniversiteler ve meslek liselerinde gönüllü olarak Osmanlı Mutfağı üzerine sunumlarda bulunmaktadır.

Yunus Emre Akkor kimdir? Ömür Akkor'un ikizi Yunus Emre Akkor hayatı ve biyografisi!

Halen gıda yatırımı olan fonlara ve bazı büyükşehir belediyelerine danışmanlık veren Akkor çeşitli seminerlere konuşmacı olarak katılmaktadır.

Sosyal içerikli çalışmalarından dolayı Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü'nce taltif edilen Akkor'un yemek yarışmalarında dereceleri mevcutur.

"Osmanlı Deniz Mutfağı" isimli kitabı ile yemek kitaplarının nobeli olarak bilinen, "Gourmand World CookBook" yarışmasında 2012 yılı "Best Fish and Seafood Book" (En iyi balıkve deniz ürünleri kitabı) ödülünü kazanmıştır.

2014 yılı Temmuz ayında " Ev Yapımı Dondurmalar " ve " Gelenekten Evrensele Osmanlı Mutfağı " İsimli İki adet yeni kitabı Alfa Yayınevi tarafından basılmıştır.

THY'nin dergisi Skylife yazarı olmakla birlikte özel bir üniversitenin Gastronomi bölümünde hoca olarak da görev yapmaktadır.

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