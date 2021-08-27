YUNUS DİYE ADLI ÇOCUK OYUNUNA BÜYÜK İLGİ

'Yunus Emre ve Türkçe yılı' kutlamaları kapsamında Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından Hendek Belediyesi Otoparkında gerçekleşen, 'Yunus Diye' adlı çocuk oyununun gösterimi büyük ilgiyle izlendiOTOPARKTATürk dili ve kültürünün en önemli şahsiyetlerinden biri olan Yunus Emre'nin vefatının 700.

'Yunus Emre ve Türkçe yılı' kutlamaları kapsamında Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından Hendek Belediyesi Otoparkında gerçekleşen, 'Yunus Diye' adlı çocuk oyununun gösterimi büyük ilgiyle izlendi

OTOPARKTA

Türk dili ve kültürünün en önemli şahsiyetlerinden biri olan Yunus Emre'nin vefatının 700. yıl dönümü münasebetiyle UNESCO, 2021 yılını anma ve kutlama yıl dönümleri arasına aldı. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığımız tarafından ilan edilen 'Yunus Emre ve Türkçe Yılı" etkinlikleri çerçevesinde Ankara Devlet Tiyatrosu Sakarya'ya gelirken, Hendek güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Hendek Belediyesi otoparkında kurulan mobil TIR'da 'Yunus Diye' adlı ücretsiz çocuk oyunu sergilendi. Pandemi kurallarına uygun olarak gösterimin yapıldığı alanı dolduran çocuklar ve onların aileleri keyifli bir akşam yaşadı

YUNUS YOLCULUĞU

Senaristliğini Erdal Ozan Metin'in, yönetmenliğini Caner Kadir Gezener'in yaptığı 'Yunus Diye' adlı çocuk oyunu için alanı dolduran minikler ve aileleri, Yunus Diye bir yolculuğun işlendiği oyunu ilgiyle izledi, bol bol alkışladı. Adını arayan umutsuz bir çocuğun sığındığı ağaç gölgesi ile başlayan oyunda; solmaz ağacın onu, adını ve Yunus Emre'yi bulacağı eşsiz bir yolculuğa çıkarması konu ediliyor. Soluksuz izlenen tek perdelik çocuk oyunu vatandaşları memnun ederken, tiyatro sanatçıları Hendeklilerin yoğun ilgisi nedeniyle mutlu oldu.

SEVGİ VE SAYGIYLA ANIYORUM

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu'da Ankara Devlet Tiyatrosunun değerli sanatçılarına teşekkür etti. Yunus Emre'nin "Bir avuç toprak, biraz da suyum ben. Neyimle Övüneyim. İşte buyum ben" sözünü anımsatan Başkan Babaoğlu, " Yunus Emre, yüz yıllar önce Türk birliğinin ve kardeşliğinin sağlanmasında rol almış, ilham kaynağı olan öncü isimlerinden birisidir. Türkçeyi çok iyi kullanarak eserleriyle Türk Milletinin yüz akı olan Yunus Emre, şiirleriyle gönülden gönüle yüz yıllardır kardeşlik duygusunu pekiştirmektedir. Büyük Türk ozanı Yunus Emre'yi sevgi ve saygıyla anıyor, bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum" dedi

Kaynak: Habermetre