"Yunus: Aşka Yolculuk" bu Akşam TRT'de izleyiciyle buluşacak

UNESCO'nun 2021 yılını "Yunus Emre Yılı" ilan etmesi kapsamında Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlatılan "Yunus: Aşka Yolculuk" eseri, bu akşam TRT'de izleyicilerin beğenisine sunulacak.

UNESCO'nun 2021 yılını "Yunus Emre Yılı" ilan etmesi kapsamında Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlatılan "Yunus: Aşka Yolculuk" eseri, bu akşam TRT'de izleyicilerin beğenisine sunulacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, 120 kişilik bir ekip ve 9 aylık bir ön çalışma ile hazırlanan eser, bu akşam saat 21.00'de TRT Müzik'te, saat 23.45'te de TRT 1'de ekranlara gelecek.

Eser, 3 farklı tarz ve kuşağı temsil eden müzisyenler Ferman Akgül, Kubat ve Ahmet Özhan'ı ilk kez aynı sahnede buluşturacak.

Müzisyenlere sahnede 74 kişilik koro ve orkestra eşlik edecek.

Yunus'un hikayesini "Hamdım - Piştim - Yandım" başlıkları altında üç bölümde anlatan eser, Kubat ve Ferman Akgül tarafından hazırlanmış yeni besteler, beş aranjör tarafından yeniden düzenlenen ilahiler, Prof. Ekrem Demirli'nin kaleme aldığı, Kenan İmirzalıoğlu'nun seslendirdiği metinler ve bu proje için özel üretilen video animasyonlar üzerine kuruldu.

Yunus Emre'nin manevi yolculuğunu dünyaya anlatmak üzere, "müzikal - şiirsel - görsel" unsurları birleştirerek hazırlanan eserin, ülkemizin farklı noktalarının ardından yurt dışında da sahnelenmesi amaçlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref