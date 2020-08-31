Yunanistan, Türkiye'ye karşı silahlanma çılgınlığına başladı
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Yunanistan, Türkiye'ye karşı silahlanma çılgınlığına başladı

Daha önce kemer sıkma politikaları nedeniyle envanterindeki askeri araçları yenilemeyen Yunanistan, Türkiye'ye karşı kemerleri gevşetme kararı aldı. Buna göre Akdeniz'deki en büyük destekçisi Fransa'dan önümüzdeki 5 yıl içinde 10 milyar euroluk silah satın alacak.

31.08.2020 07:26 | Son Güncelleme: 31.08.2020 07:41

Yunan kurmaylar, biri 2020-2021, diğeri de 2020-2025 için iki ayrı silahlanma programı üzerinde çalışıyor. Yunan medyasına göre hükümet, "Oruç Reis" krizi üzerine, 10 yıl süren ekonomik kriz nedeniyle silahlı kuvvetlerde uygulanan "kemer sıkma" politikalarına son verilmesini kararlaştırdı.

5 YILLIK SİLAHLANMA PROJESİNDE ASLAN PAYI FRANSA'NIN

Hürriyet'ten Yorgo Kırbaki'nin haberine göre; Bu çerçevede ilk aşamada, 1-1.5 milyar Euro harcanarak önemli bölümü uçamaz durumda olan 44 adet Fransız Mirage savaş uçağının yanı sıra, kara ve deniz kuvvetlerindeki arızalı helikopterler için derhal gerekli yedek parça siparişi verilecek. Ayrıca, Almanya'dan satın alınan 214 tipi ve 209 tipi denizaltılar için 33 yeni torpil ile 4 adet Sikorsky helikopteri de satın alınacak. 5 yıllık silahlanma programında da aslan payını Fransa'nın alacağı öngörülüyor.

FRANSA İLE ANLAŞMA 10 EYLÜL'DE

Yunan Hava Kuvvetleri'ne 12 ila 18 adet Rafale tipi savaş uçağının satın alımı için müzakereler sürüyor. Rafale savaş uçakları geçen hafta Doğu Akdeniz'de Fransa, Yunanistan, İtalya ve Kıbrıs Rum yönetiminin katılımı ile gerçekleştirilen ortak tatbikatta yer almıştı. Deniz kuvvetleri için ise 4 fırkateynin modernizasyonunun yanı sıra Fransa'dan yeni fırkateynler (2 ila 2.5 milyar Euro değerinde) satın alınması planlanıyor. Silahlanma programında, Yunanistan'ın destekçileri İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden de bazı silah satın alımlarının bulunduğu belirtildi. Yunanistan'ın, silahlanma programlarının yanı sıra Fransa ile yeni bir savunma işbirliği anlaşması imzalaması da bekleniyor. Yunan medyasına göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis söz konusu anlaşmayı muhtemelen 10 Eylül'de imzalayacak.

Yunanistan, Türkiye'ye karşı silahlanma çılgınlığına başladı
Haber Yorumları (3)
SİNAN OZSOY: bizim turkiye olqrqk sqvasq girmemize gerek bile yok bizim her ulkede milyonlqrca turk yasiyor onlaara bile vur emri versek yunanistani aksama kadar ele geciriri ha haa
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FERİT FIRAT: Fransa sakata düşeceği oyunlar oynuyor.
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SELO: fransa osmanlıya zamanında yalvarmanın , yunanda egede aldıgı zoraki banyonun ezilmişligini duyup horozlanıyorlar file kafa tutan zavallı farecikler. .
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