Yunanistan, Türkiye ile anlaşma nedeniyle Libya'nın Atina Büyükelçisi'ni sınır dışı etme kararı aldı

06.12.2019 12:28 | Son Güncelleme: 06.12.2019 12:28

Yunanistan hükümeti, Libya'nın Atina Büyükelçisi'nin sınır dışı etme kararı aldı. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Büyükelçi Muhammed Yunus Menfi'ye ülkeyi terk etmesi için 72 saat süre tanındı.



Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, sınır dışı adımının iki ülke ilişkilerini kesintiye uğratmayacağını belirtti. Euronews.com'da Görüntüle