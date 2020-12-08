Yunanistan tarafından itilen lastik bottaki göçmenler kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Yunanistan tarafından itilen lastik bottaki göçmenler kurtarıldı

08.12.2020 11:31 | Son Güncelleme: 08.12.2020 11:35
Yunanistan tarafından itilen lastik bottaki göçmenler kurtarıldı

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesine bağlı Çıplak Ada ve Güneş Adası açıklarında, Yunanistan sahil güvenlik ekibi tarafından Türk kara sularına itilen 2 lastik bottaki 54 göçmen, sahil güvenlik ekiplerince boğulmaktan kurtarıldı.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesine bağlı Çıplak Ada ve Güneş Adası açıklarında, Yunanistan sahil güvenlik ekibi tarafından Türk kara sularına itilen 2 lastik bottaki 54 göçmen, sahil güvenlik ekiplerince boğulmaktan kurtarıldı.

Ayvalık Çıplak Ada ve Güneş Adası açıklarında 2 ayrı lastik botta, kaçak göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, harekete geçti. Yunanistan'ın sahil güvenlik ekipleri tarafından kaçak göçmenlerin olduğu lastik bot Türk kara sularına itildi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan 54 kaçak göçmen hakkında yabancılar ve uluslararası koruma kanunu hükümlerine göre işlem yapıldığı öğrenildi.

FOTORĞAFLI


- Edremitbalıkesir
Yunanistan tarafından itilen lastik bottaki göçmenler kurtarıldı
Yunanistan tarafından itilen lastik bottaki göçmenler kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah ERDOĞAN

İlgili Haberler

İzmir'de Yunan unsurları tarafından geri itilen 69 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir'de Yunan unsurları tarafından geri itilen 69 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yunanistan'ın ittiği sürüklenen bottaki 7 kaçak göçmeni Türk Sahil Güvenliği kurtardı
Yunanistan'ın ittiği sürüklenen bottaki 7 kaçak göçmeni Türk Sahil Güvenliği kurtardı
Ayvalık'ta 54 göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı
Ayvalık'ta 54 göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar İlham Aliyev Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Sezen Aksu Seren Serengil Nesrin Cavadzade
Spor Samatta Serdar Aziz Samet Aybaba Rıza Çalımbay İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Kaza Aralık Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yunanistan tarafından itilen lastik bottaki göçmenler kurtarıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 11:38:09. #1.14#
title