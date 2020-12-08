Yunanistan tarafından itilen lastik bottaki göçmenler kurtarıldı

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesine bağlı Çıplak Ada ve Güneş Adası açıklarında, Yunanistan sahil güvenlik ekibi tarafından Türk kara sularına itilen 2 lastik bottaki 54 göçmen, sahil güvenlik ekiplerince boğulmaktan kurtarıldı.

Ayvalık Çıplak Ada ve Güneş Adası açıklarında 2 ayrı lastik botta, kaçak göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, harekete geçti. Yunanistan'ın sahil güvenlik ekipleri tarafından kaçak göçmenlerin olduğu lastik bot Türk kara sularına itildi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan 54 kaçak göçmen hakkında yabancılar ve uluslararası koruma kanunu hükümlerine göre işlem yapıldığı öğrenildi.

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- Edremitbalıkesir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah ERDOĞAN