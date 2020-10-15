Yunanistan sığınmacılara karşı Meriç sınırına sağırlık yapabilecek ses üreten cihazlar koydu
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Yunanistan sığınmacılara karşı Meriç sınırına sağırlık yapabilecek ses üreten cihazlar koydu

15.10.2020 22:35 | Son Güncelleme: 16.10.2020 00:09
Yunanistan sığınmacılara karşı Meriç sınırına sağırlık yapabilecek ses üreten cihazlar koydu

Yunanistan yönetimi, sığınmacılara karşı kullanmak üzere güçlü ses dalgaları yayabilen ve insanları sağır edebilen iki elektronik cihazı, sınır bölgesine yerleştirdi.

Yunan basınındaki haberlere göre, Atina yönetimi, Meriç (Evros) sınır bölgesine, olası toplu göçmen akınlarına karşı kullanmak üzere, taşınabilir, güçlü ses dalgaları yayabilen iki yeni cihaz yerleştirdi.

Ses bombası üreten ve insanları sağır edebilecek güce sahip 2 adet Uzun Menzilli Aktif Akustik Uyarıcı (LRAD) sistemi, Türk-Yunan sınırındaki Yunan Polis Teşkilatına (ELAS) teslim edildi.

SINIR BİRLİKLERİ ASKERİ TEÇHİZATLA DONATILDI

Dünyada sivil ve askeri alanlarda kullanılan LRAD sistemleri, insanlar üzerinde kullanıldığında yön şaşırtıyor, sağır edebiliyor, dayanılmaz acılara neden oluyor ve sonucu belirsiz sağlık sorunlarına yol açıyor. Sınır birliklerinin güçlendirilmesi kararları kapsamında, 4 adet insansız hava aracı, 15 adet termal kamera, 5 adet plastik bot ve 10 adet zırhlı devriye aracının da sınır denetleme sistemine dahil edildiği kaydedildi.

Öte yandan Türk-Yunan sınırında, kaçak göçe karşı Meriç bölgesinde yapılacağı açıklanan yeni tel duvarın inşasına da Ferecik bölgesinde başlandığı bildirildi.

Yunan yetkililerce yapılan açıklamalarda, kuzeye doğru 27 kilometre uzunlukta ve 4,3 metre yükseklikte olması planlanan duvarda, 8 adet gözetleme kulesi bulunacağı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Hatipoğlu

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Haber Yorumları (1)
REF: Helal olsun yunanistanı bu sefer taktir ettim adamlar üülkelerine ne yediği belirsiz tipleri sokmuyorr katilmi ayyaşmı berduşmu kacakcımı kendi ülke ve kendi insanını düşünmek en doğal şey değilmi ,
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