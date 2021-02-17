Yunanistan'ın paralarını ve telefonları alarak ölüme terk ettiği göçmenleri Mehmetçik kurtardı
Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan tarafından paraları ve telefonları alınıp şiddet uygulanarak yasa dışı yollarla Türkiye'ye sınır dışı edilmeye çalışılan bir grup düzensiz göçmenin donmaktan kurtarıldığını açıkladı.
Yunanistan'ın paralarını alıp şiddet uygulayarak Türkiye'ye sınır dışı etmeye çalıştığı bir grup göçmen Mehmetçik tarafından son anda donmaktan kurtarıldı.
JANDARMA KOMUTANLIĞI'NA TESLİM EDİLDİLER
Gelişmeyi resmi Twitter hesabından duyuran Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında "Yunanistan tarafından telefonları ve paraları alınan, şiddet uygulanarak yasa dışı yollarla Türkiye'ye sınır dışı edilmeye çalışılan bir grup düzensiz göçmen, mahsur bırakıldıkları bölgeden donmaya karşı kurtarılarak Edirne'deki Meriç İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı