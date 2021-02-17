Yunanistan'ın paralarını ve telefonları alarak ölüme terk ettiği göçmenleri Mehmetçik kurtardı
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Yunanistan'ın paralarını ve telefonları alarak ölüme terk ettiği göçmenleri Mehmetçik kurtardı

17.02.2021 12:00 | Son Güncelleme: 17.02.2021 14:53
Yunanistan'ın paralarını ve telefonları alarak ölüme terk ettiği göçmenleri Mehmetçik kurtardı

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan tarafından paraları ve telefonları alınıp şiddet uygulanarak yasa dışı yollarla Türkiye'ye sınır dışı edilmeye çalışılan bir grup düzensiz göçmenin donmaktan kurtarıldığını açıkladı.

Yunanistan'ın paralarını alıp şiddet uygulayarak Türkiye'ye sınır dışı etmeye çalıştığı bir grup göçmen Mehmetçik tarafından son anda donmaktan kurtarıldı.

Yunanistan'ın paralarını ve telefonları alarak ölüme terk ettiği göçmenleri Mehmetçik kurtardı

JANDARMA KOMUTANLIĞI'NA TESLİM EDİLDİLER

Gelişmeyi resmi Twitter hesabından duyuran Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında "Yunanistan tarafından telefonları ve paraları alınan, şiddet uygulanarak yasa dışı yollarla Türkiye'ye sınır dışı edilmeye çalışılan bir grup düzensiz göçmen, mahsur bırakıldıkları bölgeden donmaya karşı kurtarılarak Edirne'deki Meriç İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi" ifadelerine yer verildi.

Yunanistan'ın paralarını ve telefonları alarak ölüme terk ettiği göçmenleri Mehmetçik kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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