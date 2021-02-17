Yunanistan'ın paralarını ve telefonları alarak ölüme terk ettiği göçmenleri Mehmetçik kurtardı

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan tarafından paraları ve telefonları alınıp şiddet uygulanarak yasa dışı yollarla Türkiye'ye sınır dışı edilmeye çalışılan bir grup düzensiz göçmenin donmaktan kurtarıldığını açıkladı.