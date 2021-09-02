Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği 47 göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği 47 göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı

Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği 47 göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı
Demirören Haber Ajansı / İpek Yavaş - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına itilen 47 göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına itilen 47 göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadele eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında bir grup göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, lastik bottaki 47 kaçak göçmeni kurtardı. Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına itilen göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.


Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği 47 göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İpek Yavaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde konuştu: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde konuştu: (2)
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde konuştu: (3)
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde konuştu: (3)
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bugün açıklanan ikinci çeyrek büyüme rakamı Türk ekonomisinin dinamizmini, üretim gücünü ve dayanıklılığını bir kez daha...
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün açıklanan ikinci çeyrek büyüme rakamı Türk ekonomisinin dinamizmini, üretim gücünü ve dayanıklılığını bir kez daha...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Yaşar Güler Hamid Karzai Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Erçel Gülben Ergen Derya Baykal Mahsun Kırmızıgül
Spor Diego Ali Koç Şenol Güneş Burak Yılmaz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği 47 göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.9.2021 09:20:37. #1.16#

title