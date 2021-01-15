Yunanistan'ın 2 bin FETÖ'cünün siyasi sığınma başvurusunu kabul ettiği iddiası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Yunanistan'ın 2 bin FETÖ'cünün siyasi sığınma başvurusunu kabul ettiği iddiası

15.01.2021 17:15 | Son Güncelleme: 15.01.2021 17:18
Yunanistan'ın 2 bin FETÖ'cünün siyasi sığınma başvurusunu kabul ettiği iddiası

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında çoğunluğu FETÖ'cü yaklaşık 20 bin Türk vatandaşının Yunanistan'a kaçtığı ve bunlardan 2 bin FETÖ'cünün siyasi sığınma başvurusunun kabul edildiği ileri sürüldü.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında çoğunluğu FETÖ'cü yaklaşık 20 bin Türk vatandaşının Yunanistan'a kaçtığı ve bunlardan 2 bin FETÖ'cünün siyasi sığınma başvurusunun kabul edildiği ileri sürüldü.

Yunan "Ta Nea" gazetesi, 2017'den itibaren Yunanistan'a yasa dışı yollarla giriş yapan ve çoğu FETÖ'cü olan Türk vatandaşlarının sayısını 19 bin 653 olarak verdi.

Bu kişilerden 9 bininin Yunan makamlarına siyasi sığınma başvurusu yaptığı belirtilen haberde, 2 bin FETÖ üyesinin sığınma talebinin kabul edildiği öne sürüldü.

Haberde, sığınma başvurusu kabul edilen FETÖ üyelerinin büyük bölümünün başkent Atina'da aileleriyle birlikte yaşadığı ve iş sahibi olduğu bildirilirken, 2018'e kadar olan sürede başvuruları reddedilen 697 kişinin Türkiye'ye iade edildiği aktarıldı.

Sığınma başvurusunun ardından genellikle serbest bırakılan ve Atina'da merkezi yerlerde kalan FETÖ'cülerin çoğunun mülakatlara gelmediği ve başta Almanya olmak üzere diğer Avrupa ülkelerine gitmek istediği aktarıldı.

Haberde, Türkiye'den Yunanistan'a 2014'te 73, 2015'te 182, 2016'da ise 313 kişinin yasa dışı yollarla giriş yaptığı kaydedilirken, bu rakamların 2017'de 2 bin 738, 2018'de 8 bin 898, 2019'da ise 8 bin 17 kişi olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

Yunanistan'a yasa dışı geçiş yapan Türk vatandaşlarının sayısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle geçen yıl büyük oranda azalma görüldüğü bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Durul

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Fikri Sağlar Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Demet Şener İrem Derici Kim Kardashian
Spor Mesut Bakkal İsmail Kartal Abdullah Avcı Sergen Yalçın Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kar Altın Twitter Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yunanistan'ın 2 bin FETÖ'cünün siyasi sığınma başvurusunu kabul ettiği iddiası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.1.2021 17:24:20. #1.14#
title