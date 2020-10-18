Yunanistan'ı korku sardı: Türkiye S-400'lerle F-16'larımızı vuracak
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Yunanistan'ı korku sardı: Türkiye S-400'lerle F-16'larımızı vuracak

18.10.2020 18:41 | Son Güncelleme: 18.10.2020 18:52
Yunanistan'ı korku sardı: Türkiye S-400'lerle F-16'larımızı vuracak

Türkiye'nin Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemlerini Sinop'ta test etmesi Yunan medyasında gündem oldu. S-400'lerin Yunanistan'a karşı kullanılacağını iddia eden Yunan medyası, Türkiye korkularını gözler önüne sererek "Türkiye F-16'larımızı bunlarla düşürebilir" dedi.

Türkiye'nin S-400'leri Sinop'ta test etmesi Yunan medyasına damgasını vurdu. Türkiye'ye ait S-400'lerin "ciddi manada rahatsız edici" olduğunu belirten Yunan medyası, Ankara'nın provokasyon peşinde koştuğunu ve saldırgan bir politika izlediği söyleyecek kadar küstahlaştı.

"TÜRKİYE S-400'LERLE F-16'LARIMIZI VURACAK"

Yunanistan'ın sorunların çözümünden yana olduğunu ileri süren Yunan medyası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan'a tehditler savurduğunu iddia etti. Bununla da yetinmeyen Yunan medyası, ipin ucunu iyice kaçırarak Türkiye'nin S-400'lerle Yunan F-16'larını vuracağını öne sürdü.

"NATO TÜRKİYE'DEN KORKUYOR"

NATO'nun Türklerden korktuğunu ve bu yüzden çekingen davrandığını aktaran Yunan medyası, "Türkiye S-400'leri Yunan F-16'larına karşı aktif hale getirdi. Bu durum hem NATO'yu hem de ABD'yi yakından ilgilendiriyor. Sultan (Erdoğan) S-400'leri ateşleyerek kışkırtıcı bir tavır sergiledi" ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN BİZİMLE DALGA GEÇİYOR"

Erdoğan'ın Yunanistan'a açık bir şekilde meydan okuyup dalga geçtiğini belirten Yunan medyası, S-400'lerin çok geniş bir alanı kapsadığını ve 400 kilometrelik bir menzile sahip olduğunu kaydetti.

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