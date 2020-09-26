Yunanistan'dan Ege Denizi'ndeki Yunan adalarında konuşlu askerlerle ilgili açıklama: Asla geri çekmeyeceğiz

Yunan Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas, Ege Denizi'nde yer alan Yunan adalarında konuşlu askerlerin geri çekilmesinin tartışmaya açık bir konu olmadığını belirterek, Türkiye'nin taraf olmadığı için On İki Ada ile ilgili hiçbir söz hakkına sahip olamayacağını öne sürdü.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz krizi devam ederken, Ege Denizi'ndeki Yunan adalarında konuşlu olan askerle ilgili Atina hükümetinden açıklama geldi. Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas, adalarda konuşlu olan askerlerin geri çekilmesinin asla söz konusu olmadığını belirtti.

"BU KONU TARTIŞMAYA AÇIK DEĞİL"

SKAI TV'ye konuşan Stelios Petsas, Ege Denizi'ndeki Yunan adalarında konuşlu olan askerler ile ilgili açıklamalarda bulundu. Askerlerin adalardan çekilmesinin söz konusu olmadığını belirten Petsas, bunu hiçbir Yunan yetkilinin tartışmaya açmayacağını dile getirdi. Türkiye'nin taraf olmadığı için On İki Ada ile ilgili hiçbir söz hakkına sahip olamayacağını iddia eden Petsas, Yunanistan'ın egemenliğini korumak için her şeyi yapacaklarını da sözlerine ekledi.

Stelias Petsas

MİÇOTAKİS İLE ERDOĞAN GÖRÜŞECEK Mİ?

Yunan sözcü, Miçotakis ile Erdoğan arasında bir görüşme olup olmayacağını sorusunu da cevapladı. Petsas, iki ülke arasında güven tahsis edilir ve gerekli hazırlıklar yapılırsa bunun mümkün olabileceğini söyledi.

Petsas ayrıca, Güney Kıbrıs'la her konuda tam koordine içinde çalıştıklarını aktardı.