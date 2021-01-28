Yunanistan'dan Ege Denizi'nde ağır tahrik: ABD'ye ait 30 Black Hawk helikopteri Dedeağaç'a konuşlandırılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yunanistan'dan Ege Denizi'nde ağır tahrik: ABD'ye ait 30 Black Hawk helikopteri Dedeağaç'a konuşlandırılıyor

28.01.2021 15:01 | Son Güncelleme: 28.01.2021 15:18
Yunanistan'dan Ege Denizi'nde ağır tahrik: ABD'ye ait 30 Black Hawk helikopteri Dedeağaç'a konuşlandırılıyor

Yunanistan'ın ABD ile yapılan ortak tatbikatlardan sonra 30 adet "Black Hawk" tipi saldırı helikopterinin Dedeağaç Dimokritos Havalimanı'nı merkez üs olarak kullanacağı açıklandı. Fransa'dan yeni alınan 4 adet Rafale savaş uçağının ise Tanagra adasında konuşlanacağı ve eğitim uçuşlarına başlayacağı öğrenildi.

Yunanistan bir yandan Türkiye ile ikili ilişkileri geliştirirken bir yandan da Ege ve Trakya'da askeri birliklerinin sayısını hızla artırmaya ABD ile ortak tatbikatlar yapmaya başladı. Tatbikatların ardından ABD silahlı kuvvetlerinin Kuzey Ege ile Trakya bölgesine büyük bir hızla askeri yığınak yaptığı açıklandı.

Yunanistan'dan Ege Denizi'nde ağır tahrik: ABD'ye ait 30 Black Hawk helikopteri Dedeağaç'a konuşlandırılıyor
Türkiye-Yunanistan sınırının yakınında bulunan Dedeağaç'taki üs, ABD askeri üssü olacak.

DEDEAĞAÇ HAVALİMANI ABD ASKERİ ÜSSÜ OLACAK

Dedeağaç (Aleksandrapolis) Dimokritos Havalimanı Müdürü Stelios Zantanidis basına açıklama yaptı. Zantanidis, ABD'ye ait 30'dan fazla "Black Hawk" (Kara Şahin) tipi saldırı helikopterlerinin 2021 yılının Şubat ile Ağustos ayları arasında Dedeağaç Dimokritos Havalimanı'nı bölgede üs olarak kullanacağını ve aynı zamanda helikopterlerin yakıt ikmal, bakım ve tamirinin de Dedeağaç Havalimanı'nda yapılacağını söyledi.

ABD ORDUSUNDAN HANGAR VE OFİS TALEBİ

Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre, gemilerle limana gelecek olan binlerce silahların bir kısmı karayolu ile Trakya'ya gönderilecek, yaklaşık 30 adet "Black Hawk" tipi saldırı helikopterleri ise Dedeağaç Dimokritos Havalimanı'nı merkez üs olarak kullanacak. ABD ordusu tarafından Dedeağaç Havalimanı Müdürü Zantanidis'ten hangar, ABD'li komutanlara ofis ve idari alanlar talebinde bulunduğu belirtildi.

Yunanistan'dan Ege Denizi'nde ağır tahrik: ABD'ye ait 30 Black Hawk helikopteri Dedeağaç'a konuşlandırılıyor
Kara Şahin tipi helikopterler Dedeağaç Dimokritos Havalimanı'na nakledilecek.

4 RAFALE TANAGRA ADASI'NA GELİYOR

Yunanistan'ın Fransa'dan satın aldığı Rafale savaş uçakları ile eğitime Ege semalarında başlayacağı açıklandı. 2–4 Şubat 2021 tarihleri arasında Yunanistan ve Fransız Hava Kuvvetlerinin ortaklaşa gerçekleştirecekleri "SKİROS" (İskiri adası) isimli eğitim tatbikatı Tanagra Hava Üssü'nde gerçekleştirilecek.

Bu amaçla 4 adet RAFALE savaş uçağının 1 Şubat tarihinde Tanagra Hava Üssü'ne gelmesi bekleniyor. Tatbikatın Perşembe son günü, Fransa'nın Atina Büyükelçisinin de aralarında bulunacağı üst düzey yetkililerin Tanagra'da eğitim tatbikatının son aşamasını izlemesi bekleniyor.

Haber Yorumları (5)
YALAN DOLAN: NE BES KURUS PARALARI NE DE BES GRAMDAN FAZLA YÜREKLERI VAR, BIZ IÇIMIZDE DALASIRIZ AMA OLAY BURAYA GELDIGINDE HEPIMIZ BIR OLUR EZERIZ FELEGINIZ SASAR
Cevap Yaz Yayından Kaldır
BOŞ YORUMLAR: Yunanistan değil hiç bir ülke birbiri ile savaşmak istemez Burda sorun bu Yunanlıların burnumuzun dibine ve adalara bu kadar silah yığarken bizden ses çıkmamasıdır nerde mavi vatan nerde sondaj Neden ses yok Bizden
Cevap Yaz Yayından Kaldır
FIRTINA: ALIN ALABİLDİĞİNİZİ SİZDE BİZE SALDIRACAK . . . . . . VARMI ACABA
Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
Tüm 5 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Ebru Yaşar Ceyda Düvenci Oktay Kaynarca Seren Serengil
Spor Mesut Özil Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Ömer Ali Şahiner İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Türk Ankara Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yunanistan'dan Ege Denizi'nde ağır tahrik: ABD'ye ait 30 Black Hawk helikopteri Dedeağaç'a konuşlandırılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.1.2021 15:52:26. #1.16#
title