Yunanistan'dan Ege Denizi'nde ağır tahrik: ABD'ye ait 30 Black Hawk helikopteri Dedeağaç'a konuşlandırılıyor

Yunanistan'ın ABD ile yapılan ortak tatbikatlardan sonra 30 adet "Black Hawk" tipi saldırı helikopterinin Dedeağaç Dimokritos Havalimanı'nı merkez üs olarak kullanacağı açıklandı. Fransa'dan yeni alınan 4 adet Rafale savaş uçağının ise Tanagra adasında konuşlanacağı ve eğitim uçuşlarına başlayacağı öğrenildi.

Yunanistan bir yandan Türkiye ile ikili ilişkileri geliştirirken bir yandan da Ege ve Trakya'da askeri birliklerinin sayısını hızla artırmaya ABD ile ortak tatbikatlar yapmaya başladı. Tatbikatların ardından ABD silahlı kuvvetlerinin Kuzey Ege ile Trakya bölgesine büyük bir hızla askeri yığınak yaptığı açıklandı.

Türkiye-Yunanistan sınırının yakınında bulunan Dedeağaç'taki üs, ABD askeri üssü olacak.

DEDEAĞAÇ HAVALİMANI ABD ASKERİ ÜSSÜ OLACAK

Dedeağaç (Aleksandrapolis) Dimokritos Havalimanı Müdürü Stelios Zantanidis basına açıklama yaptı. Zantanidis, ABD'ye ait 30'dan fazla "Black Hawk" (Kara Şahin) tipi saldırı helikopterlerinin 2021 yılının Şubat ile Ağustos ayları arasında Dedeağaç Dimokritos Havalimanı'nı bölgede üs olarak kullanacağını ve aynı zamanda helikopterlerin yakıt ikmal, bakım ve tamirinin de Dedeağaç Havalimanı'nda yapılacağını söyledi.

ABD ORDUSUNDAN HANGAR VE OFİS TALEBİ

Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre, gemilerle limana gelecek olan binlerce silahların bir kısmı karayolu ile Trakya'ya gönderilecek, yaklaşık 30 adet "Black Hawk" tipi saldırı helikopterleri ise Dedeağaç Dimokritos Havalimanı'nı merkez üs olarak kullanacak. ABD ordusu tarafından Dedeağaç Havalimanı Müdürü Zantanidis'ten hangar, ABD'li komutanlara ofis ve idari alanlar talebinde bulunduğu belirtildi.

Kara Şahin tipi helikopterler Dedeağaç Dimokritos Havalimanı'na nakledilecek.

4 RAFALE TANAGRA ADASI'NA GELİYOR

Yunanistan'ın Fransa'dan satın aldığı Rafale savaş uçakları ile eğitime Ege semalarında başlayacağı açıklandı. 2–4 Şubat 2021 tarihleri arasında Yunanistan ve Fransız Hava Kuvvetlerinin ortaklaşa gerçekleştirecekleri "SKİROS" (İskiri adası) isimli eğitim tatbikatı Tanagra Hava Üssü'nde gerçekleştirilecek.

Bu amaçla 4 adet RAFALE savaş uçağının 1 Şubat tarihinde Tanagra Hava Üssü'ne gelmesi bekleniyor. Tatbikatın Perşembe son günü, Fransa'nın Atina Büyükelçisinin de aralarında bulunacağı üst düzey yetkililerin Tanagra'da eğitim tatbikatının son aşamasını izlemesi bekleniyor.