Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak sözler: Türkiye'den korkmuyoruz
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak sözler: Türkiye'den korkmuyoruz

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas, Doğu Akdeniz'de artan gerilim sonrası Türkiye hakkında küstah açıklamalarda bulundu. Bölgede yükselen tansiyon sonrası her türlü sonuca hazırlıklı olduklarını dile getiren Petsas, "Türkiye'den korkmuyoruz" dedi.

07.06.2020 23:02 | Son Güncelleme: 07.06.2020 23:12

Yunanistan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas, son aylarda Türkiye ile Atina yönetimi arasında Doğu Akdeniz'de yükselen tansiyon sonrası her türlü sonuca karşı hazırlıklı olduklarını söyledi, "Türkiye'den korkmuyoruz" diye konuştu. Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'deküstah Türkiye sözleri

ABD'NİN TÜRKİYE AÇIKLAMASINI DESTEKLEDİ

Yunanistan'da yayın yapan Skai televizyon kanalına açıklamalarda bulunan Petras, ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün geçtiğimiz günlerde yaptığı "Türkiye'nin eylemleri kışkırtıcı ve sorunların çözümüne yardımcı değil" şeklinde yaptığı açıklamayı da olumlu bulduğunu ve Washington hükümetinin Yunanistan'dan yana tavır aldığını söyledi.

Doğru Akdeniz'deki gerilim hakkında, "Yaptığımız hazırlıklar ve gönderdiğimiz mesajlar daha fazla sorununun çıkmamasına yönelik adımlardır" diyen Hükümet Sözcüsü, "Biz Türkiye ile iyi komşuluk ilişkilerine sahibiz. Bu karşılıklı bir gelişmenin sonucu, yalnızca tek taraflı değil" ifadelerini kullandı.

"HER TÜRLÜ SONUCA HAZIRLIKLIYIZ"

İki ülke arasında Doğu Akdeniz'de artan gerilim sonrası her türlü sonuca hazırlık olduklarını dile getiren Petsas, "Türkiye'den korkmuyoruz" dedi.

NE OLMUŞTU?

Geçen hafta Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Akdeniz'de sondaj faaliyetleri için ilave 7 petrol sahası için başvuruda bulunmuş, Enerji Bakanlığı'nın kararı 30 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Türkiye'nin aldığı bu kararı Yunanistan'ın egemenlik haklarını gasp etmek için yaptığı çalışmaların bir parçası olduğunu iddia etmişti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy ise, Yunanistan'a verdiği karşılıkta, bu sahaların, Türkiye'nin BM'ye bildirdiği kıta sahanlığı sınırları içinde olduğunu belirtmişti.

Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak sözler: Türkiye'den korkmuyoruz

Dünya Manşet

Haberler

ABD'de beyaz sürücü, siyahi protestocuyu ezerek öldürdü Haber
ABD'de beyaz sürücü, siyahi protestocuyu ezerek öldürdü
ABD'li iki medya kuruluşundan ortak anket: Halkın yüzde 80'ine göre ülke kontrolden çıktı Haber
ABD'li iki medya kuruluşundan ortak anket: Halkın yüzde 80'ine göre ülke kontrolden çıktı
Rumlardan son bir haftada ikinci provokasyon! Bu kez camiye Bizans bayrağı astılar Haber
Rumlardan son bir haftada ikinci provokasyon! Bu kez camiye Bizans bayrağı astılar
'Koronavirüs aşısı yaptıracağım' diye kandırdığı kızlarına kadın sünneti yaptırdı Haber
"Koronavirüs aşısı yaptıracağım" diye kandırdığı kızlarına kadın sünneti yaptırdı
Protestolara damga vuran görüntü! Polis memurunun kadın eylemciye müdahale tarzı büyük tepki çekti Haber
Protestolara damga vuran görüntü! Polis memurunun kadın eylemciye müdahale tarzı büyük tepki çekti
Striptiz kulübünden, salgın sebebiyle görülmemiş uygulama! Haber
Striptiz kulübünden, salgın sebebiyle görülmemiş uygulama!
UFC'nin patronundan hükümete ilginç çağrı: Protestoları engellemek için dövüşçüleri sokağa göndermeliyim
UFC'nin patronundan hükümete ilginç çağrı: Protestoları engellemek için dövüşçüleri sokağa göndermeliyim
ABD'deki protestolara dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos da destek verdi
ABD'deki protestolara dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos da destek verdi
Trump köşeye sıkıştı! Protestolara karşı 10 bin asker talebi Savunma Bakanlığı tarafından reddedildi
Trump köşeye sıkıştı! Protestolara karşı 10 bin asker talebi Savunma Bakanlığı tarafından reddedildi
Trump, 'Her şey kontrol altında' deyip ulusal muhafızlara talimat verdi: Geri çekilin
Trump, "Her şey kontrol altında" deyip ulusal muhafızlara talimat verdi: Geri çekilin
Londra'da binlerce kişi, George Floyd'un ölümünü protesto etmek için ABD Büyükelçiliği'ne yürüdü
Londra'da binlerce kişi, George Floyd'un ölümünü protesto etmek için ABD Büyükelçiliği'ne yürüdü
16 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmene kocası kameralı tuzak kurdu
16 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmene kocası kameralı tuzak kurdu
Güzel model, 8 aylık hamile kocası ile poz verdi
Güzel model, 8 aylık hamile kocası ile poz verdi
Yolcular, maske takmalarını söyleyen vatmanı dövdüler
Yolcular, maske takmalarını söyleyen vatmanı dövdüler
Hukuk mücadelesinden bıkan çiftçi, kendine devlet kurdu
Hukuk mücadelesinden bıkan çiftçi, kendine devlet kurdu
Ellerinde kafatası olan insanları gören fotoğrafçı objektifine sarıldı!
Ellerinde kafatası olan insanları gören fotoğrafçı objektifine sarıldı!
Darbeci Hafter'in sağ kolu Tümgeneral Madi, görevinden istifa etti
Darbeci Hafter'in sağ kolu Tümgeneral Madi, görevinden istifa etti
ABD'de ırkçılık karşıtı protestolara katılanlar koronavirüse yakalandı
ABD'de ırkçılık karşıtı protestolara katılanlar koronavirüse yakalandı
Güvenlik görevlisi, markette olay çıkaran müşteriyi tek yumrukla yere serdi
Güvenlik görevlisi, markette olay çıkaran müşteriyi tek yumrukla yere serdi
Libya'da Sirte kenti Hafter'in elinden alındı
Libya'da Sirte kenti Hafter'in elinden alındı
Dünyanın en zengin insanı olan Amazon'un CEO'su Bezos, ABD'deki protestoları destekliyor
Dünyanın en zengin insanı olan Amazon'un CEO'su Bezos, ABD'deki protestoları destekliyor
Son dakika: Libya'da Hafter'e bir darbe daha! Vişke beldesi UMH'nin kontrolüne geçti
Son dakika: Libya'da Hafter'e bir darbe daha! Vişke beldesi UMH'nin kontrolüne geçti
ABD'de tarihin en yüksek katılımlı gösterisi yapılacak! Beyaz Saray abluka altına alındı
ABD'de tarihin en yüksek katılımlı gösterisi yapılacak! Beyaz Saray abluka altına alındı
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok
Çekirge istilalarının temel sebebi iklim değişikliği ve aşırı yağışlar
Çekirge istilalarının temel sebebi iklim değişikliği ve aşırı yağışlar
Twitter'ın ardından Facebook'ta Trump'ın paylaşımlarını gözden geçirecek
Twitter'ın ardından Facebook'ta Trump'ın paylaşımlarını gözden geçirecek
İspanya'da görülen 2 metrelik dev yılan panik yarattı
İspanya'da görülen 2 metrelik dev yılan panik yarattı
ABD'de olaylar kontrolden çıkıyor! Esnaf, göstericilere elektrikli testere ile saldırdı
ABD'de olaylar kontrolden çıkıyor! Esnaf, göstericilere elektrikli testere ile saldırdı
Son dakika: Libya Ordusu, 'Zafer Yolları' isimli yeni bir harekat başlattı
Son dakika: Libya Ordusu, "Zafer Yolları" isimli yeni bir harekat başlattı
George Floyd için ilk cenaze töreni Minneapolis'te düzenlendi
George Floyd için ilk cenaze töreni Minneapolis'te düzenlendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Halife Hafter Berat Albayrak Fahrettin Koca Musa Farisoğulları Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cem Yılmaz Fatma Girik Şeyma Subaşı
Spor Metin Oktay Fatih Terim İlhan Cavcav Lionel Messi Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla Ateş Çocuk Kadın İzmir
Şu an buradasınız: Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak sözler: Türkiye'den korkmuyoruz - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.6.2020 23:12:21. #1.14#
title