Yunanistan'dan 3 Avrupa ülkesine "Türkiye'ye silah satmayın" çağrısı
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Yunanistan'dan 3 Avrupa ülkesine "Türkiye'ye silah satmayın" çağrısı

20.10.2020 21:47 | Son Güncelleme: 20.10.2020 22:49

Yunan yetkililer, Avrupa Komisyonu'na yaptığı "Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği anlaşmasını askıya alın" çağrısının ardından, şimdi de Almanya, İspanya ve İtalya'dan, Türkiye'ye silah ihracatı yapmamasını istedi.

Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz'deki gerilim devam ederken, Atina yönetimi peş peşe provokatif adımlar atmayı sürdürüyor. Avrupa Komisyonu'ndan Türkiye'yle olan Gümrük Birliği anlaşmasını sonlandırmasını isteyen Yunanistan şimdi de Almanya, İspanya ve İtalya'dan Türkiye'ye silah ihracatı yapmamasını istedi.

3 ÜLKEYE BİRDEN MEKTUP YAZDI

Almanya, İspanya ve İtalya dışişleri bakanlarına bir mektup gönderen Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de 'kışkırtıcı eylemlerde bulunduğunu' belirtti.

Yunanistan'dan 3 Avrupa ülkesine 'Türkiye'ye silah satmayın' çağrısı
Nikos Dendias

ALMANYA'DAN ÖZEL İSTEKTE BULUNDU

Mesajında "AB üyeleri, askeri teçhizatları -Türkiye gibi- saldırgan eylemlerde bulunmak ya da bölgesel istikrarsızlık yaratmak için kullanan üçüncü ülkelere ihracatı askıya almakla yükümlü" ifadesini kullanan Yunan bakan, özellikle Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'tan, Türkiye'ye denizaltı, fırkateyn, uçak ve zırhlı araç ihracatı yapmamasını istedi.

Yunanistan'dan 3 Avrupa ülkesine 'Türkiye'ye silah satmayın' çağrısı

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Haber Yorumları (3)
TÜRKMÜHENDİSLERİ: biz artık silah alan bir ülke değiliz anlamadınız mı. yapamadığımız sadece savaş uçğı , hava koruma sistemleri gibi çok kritik 1 kaç sistem kaldı ki , savaş uçaklarında da üretimciyiz. biz olmadan üretilemiyor ve aksıyor. Programdan çıkarmakla tehdit ediyolar ama çıkaramıyolar. Bizi bu sviyeye getiren Selçuk bayraktar ve türk mühendislerine teşekkürler. . . İnşallah yakında silahda tam bağımsızlığa ulaşırız. . .
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TAA: deliye bak ya sanki hibe ediyorlar silahı bize parasıyla alıyoruz satmazlarsa satmasınlar
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HARBİ: Kendileri korkulardan titrer sürülerini çağırırlar
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